iSport podcast: Zájemci o Plzeň. Kdo má nejblíž k Viktorii a co Šádek?

V novém iSport podcastu se zaměříme i na současného vládce ligy z Plzně. Proč se Bílkův tým rozjel do takové šňůry a svědčí demolice Jablonce 5:0 o tom, že k vynikajícím výsledkům začíná přidávat i dobré výkony? Kdo by mohl mít navrch v nedělním měření sil v Edenu? A kdo jsou zájemci o plzeňský klub a co chce rodina Plateků, společnost Genius Sports či neznámý arabský investor a případně švýcarské konsorcium zastoupené Františkem Chvalovským? Jak se od sebe liší, proč je cena za klub taková, jaká je, a co Adolf Šádek?