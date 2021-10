Plzeň padla zase v Boleslavi. Šádek se špičkoval s Jarolímem

Zatímco ve FORTUNA:LIZE Plzeň válí, poháry jí v tomto ročníku nejdou. Nejprve vypadla z Konferenční ligy, nyní se pakuje i z MOL Cupu. Za odfláknutý druhý poločas v Mladé Boleslavi zaplatila porážkou 0:2, generálka na nedělní šlágr na Slavii se jí hrubě nepovedla.

Domácí nejprve potrestali zaváhání Matěje Hybše, které po přihrávce Daniela Fily využil Ewerton. A záhy přidali druhý gól po krásné a rychlé akci Marka Matějovského s Jiřím Skalákem, kterou nekompromisně zakončil David Jurásek. Čtyřminutový výpadek stál favorita zápas.

„Komplikovali jsme si zbytečně život v rozehrávce a soupeř toho využil. Za stavu 0:2 je už těžko něco otáčet, měli jsme málo střeleckých příležitostí i střel na bránu,“ uvedl plzeňský trenér Michal Bílek, který oproti nedělní demolici Jablonce (5:0) provedl v sestavě čtyři změny. Matěj Hybš, Pavel Šulc, Dominik Janošek ani Tomáš Chorý si nicméně o další šanci zrovna neřekli.

„Nechtěl bych hodnotit jednotlivé hráče, zvlášť když pravidelně nenastupují. Zajímá mě jen výsledek,“ podotkl Bílek.

Plzeň padla po dvou měsících, poprvé od ligové porážky s Hradcem Králové (0:1), která se shodou okolností rovněž zrodila v Mladé Boleslavi. Před nedělním magnetem kola na Slavii dostala důrazné varování.

„Je to nemilý, ale máme čtyři dny na to, abychom se dali dohromady. Vrátí se Kalvach, dispozici budou i hráči, kteří tentokrát nebyli v základu. Věřím, že se dáme do kupy, abychom utkání na Slavii zvládli herně i výsledkově líp,“ prohlásil trenér vedoucího týmu ligy.

Mladá Boleslav sahala po velkém výsledku už v neděli na Spartě, kde nakonec prohrála gólem v nastavení 0:1. Tentokrát už se dočkala, ale kouč Karel Jarolím to za satisfakci nepovažoval.

„Já to takhle neberu,“ vydechl. „V lize máme bohužel na to, co jsme schopní hrát, bodů málo. Na umělecký dojem se to nehraje,“ dodal šéf modrobílé lavičky, který se v prvním poločase dostal do debaty s bossem hostí Adolfem Šádkem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55. Ewerton, 59. Jurásek Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, Karafiát, Suchý, Jurásek (90.+5 Stránský) – Dancák, Matějovský /K/ – Skalák (81. L. Mašek), Ladra (72. Smrž), Ewerton (81. Preisler) – Fila (72. Škoda) Hosté: Staněk – Havel (78. Řezník), Hejda /K/, Pernica, Hybš (64. Beauguel) – Kopic (64. Mosquera), Janošek, Bucha (78. Káčer), Šulc (64. Čermák), Sýkora – Chorý Karty Domácí: Skalák, Matějovský, Suchý, Matějovský, Douděra Hosté: Hejda, Mosquera Rozhodčí Petřík – Kříž, Váňa Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 673 diváků

