Trpišovský: Hromada? Už jsem přemýšlel, jak zareagujeme

Po dvanácti soutěžních duelech udržela Slavia čisté konto, porazila Olomouc 1:0 a Jindřich Trpišovký chválil gólmana Aleše Mandouse. „Pro mě to byl individuální výkon zápasu,“ pravil. Byť to slávistický kouč neřekl natvrdo, je možné, že pro nedělní šlágr s Plzní nebude brankáře měnit. Zároveň si povzdechl nad řadou neproměněných možností. Sešívání se po devátém triumfu v ročníku bodově dotáhli na Spartu.

Jak hodnotíte utkání s Olomoucí?

„Dobře jsme do zápasu vstoupili. Pomohl nám rychlý gól, po dlouhé době se nám podařilo z první situace vstřelit branku a dostat se do vedení. Náš výkon směrem do defenzivy byl velice dobrý. Mužem zápasu byl Mandy (Mandous), působil velmi dobře. Plus velmi dobře hráli oba stopeři, kteří si pak museli zvyknout na jiné rozestavení soupeře a hru na dva útočníky. Do ofenzivy jsme si vytvořili spoustu šancí, mohli jsme zápas uklidnit. Možností jsme měli opravdu dost. Jediným minusem jsou některá zranění drobnějšího ražení a některé pasáže v mezihře ve druhém poločase. Zvládli jsme to, vyhráli jsme, byla skvělá kulisa, lidí přišlo i ve všední den hodně a skvěle fandili. Jen mě mrzí, že si víckrát nezakřičeli gól.“

Co rozhodlo o nasazení Aleše Mandouse?

„Měli jsme poradu s trenéry gólmanů, rozhodl vyloženě pocit. Mandy si prošel těžkým obdobím, zasáhlo ho to, bylo to na něm vidět. V poslední době to ale byl zpátky zase on, na tréninku vypadal velice dobře. Viděl jsem, že se do brány těší. Navíc jsme hráli s Olomoucí, odkud přišel. Hráče soupeře zná, což je vždycky velká výhoda. Šlo o souběh více věcí, aktuální výkonnosti a řeči těla.“

Udrží si místo i pro nedělní zápas s Plzní?

„Šlo o řešení pouze na toto utkání. Teď si řekneme dál. Nicméně jeho výkon, jak působil ve hře nohama i jeho rozhodování na některé situace, byly skvělé. Třeba ve druhém poločase jednu takovou vyřešil naprosto výtečně. Jsme s ním maximálně spokojení. Pro mě to byl individuální výkon zápasu.“

Čeká vás Plzeň. Může jít o zlomový zápas podzimu?

„Hrajeme dlouhodobou soutěž, s nadstavbou je ve hře ještě spousta bodů. Jdeme na lídra tabulky, který vyhrál všechny zápasy vyjma jednoho. Je to utkání o šest bodů. Ke konci mohou hrát roli i vzájemné zápasy, navíc hrajeme doma. V konečném součtu budou mít duely s Plzní velký význam.“

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 1:0. Spálené šance i VAR, rozhodl Olayinka

Čím si vysvětluje zlé počínání hráčů v koncovce? Jan Kuchta ve třech šancích netrefil branku, stejně jako Ivan Schranz. Střídajícího Michaela Krmenčíka zase vychytal Matúš Macík.

„Hráče to samozřejmě mrzí. Neproměněné šance ublížily hernímu výkonu celého týmu. Když z takové situace netrefíte bránu o deset metrů, je to velká chyba. Někdy je to třeba jen o štěstí, třeba v případě šance Krmenčíka. Celé je to o klidu hráčů. Někteří nedali dlouho gól. Pak se to nabaluje a je to složitější. Dnes jsme dali branku z nejtěžší pozice těch, které byly.“

Zatrnulo vám, když byl prošetřován videem faul Jakuba Hromady krátce po zahájení druhého poločasu?

„Měl jsem to přes hráče, viděl jsem, že Kuba jde do skluzu… Dneska vždycky trnete, co se stane, nebo nestane. Hlavně v případě, kdy to přezkoumává video. Může se stát cokoliv. Viděl jsem to jen v reálu, nevím. Myslím, že ke konci tam byly i zákroky na žlutou kartu pro hráče soupeře. Rozhoduje intenzita a míra zákroku. Kuba chtěl hrát balon a trefil nohu soupeře, dál bych to musel vidět na videu. Nechci vynášet nějaké soudy, na tyto věci bývá sto názorů. Přiznám se, že v tu chvíli jsem přemýšlel, jak zareagujeme. Bylo to okolo padesáté minuty. Kdyby byl vyloučený, byla by to pro nás velká komplikace.“

Zápas rozhodl Peter Olayinka, který se po zranění dostával do solidní formy. Jenže z utkání odstoupil po dvaceti minutách. Jde zase o vážnější zdravotní problém?

„Peter dostal dva údery do stejného místa, s kterým měl problémy v létě. V jakém stavu bude, uvidíme po vyšetření. V poslední době to byl pro nás jeden z pilířů sestavy. Když jsem si dělal součet startů za Slavii před dnešním utkáním, tak on byl nejzkušenější hráč. Pro nás jeho aktuální forma, jeho válečnictví a způsob, jakým se dostává do šancí, tak je pro nás důležitý. Navíc si na levé straně rozumí s Oscarem. Případná ztráta by pro nás znamenala velký problém.“

Bude někdo z marodů připravený na Plzeň?

„Jediným hráčem, který se může objevit v nedělní nominaci, je Laco Takács.“

