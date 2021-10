Napadení funkcionářů Sigmy šetří policie. Olomouc přijala omluvu Slavie

Před středeční dohrávkou 3. kola fotbalové FORTUNA:LIGY s Olomoucí (1:0) se hráči Slavie svým fanouškům omluvili za to, že někteří z nich chyběli na děkovačce po nedělní remíze v Českých Budějovicích (2:2). Utkání v Edenu mělo ale také nepříjemnou dohru. Skupina domácích příznivců totiž napadla vozidlo Sigmy Olomouc, jeden z členů posádky musel do nemocnice. „Hostům se omlouváme,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Incidentem se nyní začala zabývat policie. Sigma poděkovala Slavii za vyjádření podpory.

O incidentu informoval Tvrdík prostřednictvím sociální sítě. „Po zápase došlo v areálu klubu k napadení vozidla SK Sigma Olomouc a ke zranění jednoho člena tříčlenné posádky, který je ošetřován v nemocnici. Omlouváme se hostům a stydíme se za skupinu osob, jejíž bezprecedentní a netolerovatelné jednání nemá s fanděním klubu nic společného,“ dodal Tvrdík.

Podle informací iSport.cz slávističtí chuligání obklíčili auto obchodního ředitele Sigmy Aleše Škerleho. Z vozu vystoupil Milan Zapletal, technický ředitel klubu, a chtěl situaci vyřešit. Chuligáni jej ale napadli a ze střetu si odnesl tržnou ránu. Musela přijet sanitka a zraněného funkcionáře Sigmy odvézt.

Je to celé smutný příběh, řekl Trpišovský

Fanoušci byli v centru dění i předtím. Po víkendové ztrátě v Českých Budějovicích (2:2), kde někteří z hráčů chyběli na tradiční závěrečné děkovačce. Už před sduelem s Olomoucí (1:0) se mužstvo šlo ke svému kotli omluvit. „Řekli jsme si, že se to nesmí opakovat,“ zdůraznil po těsné výhře trenér českého mistra Jindřich Trpišovský.

„Vždycky jsme s váma! Díky za podporu!“ S jasným vzkazem předstoupili slávisté před rozcvičkou k věhlasné Tribuně Sever, kde sledují domácí zápasy nejvěrnější příznivci. Chtěli si je udobřit za to, že po nedělní remíze v Budějovicích (2:2) někteří členové zklamaného týmu ke svým fans nepřišli a místo poděkování za podporu zmizeli v šatně.

„V Budějovicích se něco takového vůbec nemělo stát. Některé věci jsme si v kabině vyříkali, i s vedením. Je to celé smutný příběh. Už se to nesmí opakovat. Někteří hráči byl stiženi trestem,“ vykládal trenér Trpišovský.

Jeho i hráče celá situace velmi mrzela. Slávisté z podpory své široké fanouškovské základy hodně těží, v aktuálních časech mistrovských titulů a úspěších v Evropě mají po celé republice tisíce příznivců.

„Mrzí mě to obzvlášť proto, že v Budějovicích byl vyprodaný stadion, fandila nám spousta lidí, kteří jeli až do konce. Snad šlo o nedorozumění, jeden hráč byl na rozhovoru. Omluvu kvituju, tým se tak rozhodl, hráče to mrzelo a hledali formu, jak to fanouškům vynahradit. Jsem rád, že takhle zareagovali, ale už se to nesmí nikdy stát,“ zdůraznil Trpišovský.

Napadením v areálu Slavie se zabývá policie

„Vše se událo strašně rychle. Skupina lidí, nevíme přesně, kolik jich bylo, možná 12 až 14, obklíčila naše klubové auto. Milan (Zapletal) z něj vystoupil s tím, že se situaci pokusí vyřešit. Byl však napaden a zbit. Poté ho odvezli do nemocnice, kde ho ošetřili. Bylo tam nějaké šití. Je však v pořádku, je to tvrďák,“ citoval server sport.cz mluvčí Sigmy Alici Zbraňkovou.

Dalšími osobami ve vozu byli podle médií obchodní ředitel Sigmy Aleš Škerle a další pracovnice klubu. Proč k napadení došlo, zástupci hanáckého klubu netuší. Za útok se omluvil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Případem se nyní zabývá policie České republiky. Věříme, že celý incident bude řádně prošetřen. Děkujeme Slavii za vyjádření podpory, stejně jako ona takovému jednání nerozumíme. Jakékoliv projevy násilí do moderní společnost nepatří a jako klub je kategoricky odsuzujeme,“ uvedla Sigma v prohlášení na svém webu.

Zraněný Olayinka? Těžko teď něco říct, problém měli Hromada i Oscar, přiznává Trpišovský

Slavia - Olomouc: VAR dvakrát v akci. Hromada unikl vyloučení i penaltě Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Mandous: Nula je pro mě hrozně důležitá. Zavřeli jsme to