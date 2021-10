Jurásek jede bomby: Věřím ve své nohy. Levý bek? Překvapení, řekl agent

V záplavě zvučných letních posil Mladé Boleslavi jeho transfer proběhl stranou zájmu, bez patřičné publicity. David Jurásek přišel ve stínu Milana Škody, Marka Suchého, Ondřeje Karafiáta či Daniela Fily. Jenže v posledních týdnech o sobě dává pořádně vědět, což ve středu potvrdil i v osmifinále MOL Cupu proti Plzni, v němž krásným gólem zvyšoval na konečných 2:0.

„Víme, že Plzeň je těžký soupeř, v lize se jim daří. Ale my jsme chtěli postoupit, nebo jim to aspoň nedat zadarmo, a naštěstí se to povedlo,“ vykládal nadšeně mladík, který precizně zakončil nádhernou akci Marka Matějovského s Jiřím Skalákem, při níž obrana ligového lídra zoufale nestíhala. Včetně reprezentačního křídelníka Jana Kopice, který návrat s Juráskem úplně vypustil.

„Skaly dával z pravé strany centr, který se dostal až ke mně. Nevěděl jsem, jestli to dávat z první, nebo si to zpracovat, naštěstí jsem se rozhodl pro druhou variantu. A pak už to stačilo jen umístit do brány,“ líčil rodák z Dolní Němčí svou třetí soutěžní trefu v dresu Mladé Boleslavi. Předtím se prosadil rovněž v poháru proti Vyšehradu a pak precizním provedením přímého kopu proti Bohemians.

Co branka, to nádhera.

Přitom v posledním případě musel levák Jurásek pálit pravou, tedy svou slabší nohou. Na přesnosti ani razanci se to však nijak nepodepsalo.

„Věřím ve své nohy,“ prohlásil s pokrčením ramen. „Odjakživa jsem hrál spíš ofenzivní posty, dopředu mě to baví samozřejmě víc než do obrany. Snažím se útok podporovat co nejvíc a přináší to góly,“ dodal spokojeně.

Juráska zdobí dynamika, technika, figura, má kvalitní centr i střelu. V Prostějově hrál minulou sezonu na křídle, ale trenér Karel Jarolím přivedl urostlého fotbalistu do Mladé Boleslavi s vizí, že ho předělá na levého beka.

„Což mně, ani Davidovi teda nikdo neřekl,“ vzpomíná s úsměvem hráčský agent Martin Krob, který transfer z Prostějova za 1,5 milionu korun vyřizoval.

Nešlo to hned, Jurásek musel na svou chvíli trpělivě čekat. V prvních čtyřech kolech se ani jednou nevešel do nominace. A když se zranil Dominik Preisler, volba číslo jedna, zkusil Jarolím místo něj na levém kraji obrany Dominika Plechatého. Jenže proti Teplicím už po třiceti minutách poznal, že je to slepá ulička – a od té doby Jurásek nechyběl v sestavě už ani minutu.

„Ze začátku to bylo složité, ale dost mi s tím pomohli trenéři i kluci. Poradili mi, jak co dělat a zlepšit. Věřím, že mi to snad jde, ale musíte se zeptat spíš trenéra,“ prohlásil vzorně. Jak se na nováčka a jednoho z benjamínků sluší a patří.

„Je to hodnej kluk, který ví, co chce. Dostal šanci, samozřejmě se s ním snažíme komunikovat a pracovat, protože beka nehrál, nastupoval o řadu výš. Tam je to trošku jiné, musí být zodpovědnější při dohrávání situací v obraně. Ale je vnímavý, má zpětnou vazbu a chce se zlepšovat, což je důležité,“ říká Jarolím. „Mohl by z něj být dobrý levý obránce,“ culí se.

Podobně to vidí i trenér jedenadvacítky Jan Suchopárek, který Juráska zařadil do poslední nominace proti Kosovu. A byl z toho osmiminutový debut v národním týmu. „Levého beka shání každý. Nejsou,“ říká k tomu Krob lakonicky.

V Brně si teď pěkně drbou hlavu…

Tomáš Požár, sportovní ředitel Brna: Samozřejmě mě to mrzí „Juras je ročník 2000, který máme stejně jako 1999 nebo třeba 2002 silné. Čelil tedy u nás velké konkurenci, zvlášť coby ofenzivní záložník. Levého beka, kde nastupuje teď v Mladé Boleslavi, u nás hrát nechtěl. A je pravda, že tolik herního prostoru jako třeba Láďa Krejčí, Ondra Pachlopník, Tonda Růsek či Dan Fila u nás nedostal. Takže když mu skončila smlouva, odešel do Prostějova. Teď mě to samozřejmě mrzí, ale každý hráč má jiný vývoj a teprve čas ukáže, na co skutečně má.“