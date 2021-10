Liberec v prvním výškovém táboře. Nezvyklá role, přijdou experimenty?

Díra to byla hluboká. Liberec zapadl se startem sezony na dno tabulky, do vyšších pater se po hrozivém startu škrábe jen ztěžka. Na severu ale přesto „obsadili“ první výškový tábor. Slovan se dostal z posledního místa na dostřel úvodní desítce, dnes ho ale čeká další prověrka. Bude totiž poprvé hrát v pozici favorita a to na teplických Stínadlech (15.00), kde se mu dlouhodobě nedaří.