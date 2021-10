Trenéři tipují šlágry: Baník - Sparta bude remíza. Slavia na Plzeň umí, ale...

Roman Pivarník, bývalý trenér Viktorie Plzeň

1) Výhra Slavie

„Vycházím z historie, tedy že Viktoria dlouhodobě zápasy na Slavii nezvládá. Plzeň má sice v této sezoně stabilní výsledky, přesvědčivější je ale přece jen doma, zatímco venku se víc nadře. To rozhodne a navíc i herní projev Slavie, který třeba není takový jako dřív, ale pořád Plzni nevyhovuje.“

2) Remíza

„Baníku nevyšly poslední zápasy, ale věřím, že tohle utkání odehraje v obrovských emocích, jak to umí, a že mu to pomůže. Půjde na to přes zajištěnější obranu, další věc je, že Spartě se v Ostravě příliš nedaří, vždycky je to pro ni těžké. Čekám dělbu bodů, možná úplně bez gólu.“