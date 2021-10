Marodka Sparty: útok v plné palbě, vzadu problém. Čeká se na Čelůstku

V kontextu častého přetřásání rozsáhlé marodky Slavie se možná tak trochu zapomíná, že i druhé „S“ nadále čelí velkému počtu absencí. Spartě kromě dlouhodobých marodů dělá před nedělním hitem na Baníku vrásky zejména situace v zadních řadách. Především pak stav Ondřeje Čelůstky, jenž pro zranění nedohrál poslední ligový duel s Mladou Boleslaví. Pokud by nebyl k dispozici, mohlo by to mít na bitvu ve Vítkovicích zásadní vliv.

Vstup do ligového ročníku zvládla. Sparta má po dvanácti kolech na kontě 29 bodů, lépe na tom byla naposledy v sezoně 2013/2014, kterou zakončila ziskem mistrovského titulu. Trenérovi Pavlu Vrbovi navzdory tomu dělá vrásky zdravotní stav kádru. Mimo hru zůstávají Casper Höjer, Lukáš Juliš, Ladislav Krejčí starší i Filip Souček. Čerstvě však visí otazník i nad Ondřejem Čelůstkou.

Reprezentační stoper nedohrál týden staré utkání s Mladou Boleslaví, pro zranění nohy musel v 68. minutě předčasně odstoupit. Následně nebyl k dispozici ani ve středečním osmifinále MOL Cupu v Teplicích.

„U Ondry to vypadá, že by se měl ve čtvrtek nebo v pátek zapojit do tréninku. V danou chvíli je to otázka dnů,“ prohlásil Vrba ve středu večer.

Stav Čelůstky směrem k dnešnímu šlágru tak zůstává nejistý. Letenští určitě udělají maximum pro to, aby zkušeného beka uschopnili. I kdyby se mělo rozhodnout až krátce před výkopem. V alternativních variantách jsou totiž poměrně omezení.

Pokud by Čelůstka nastoupit nemohl, nabízel by se návrat Dávida Hancka z levého kraje obrany do jejího středu. To má ale háček, úplně fit totiž není ani jeho potenciální záskok Matěj Polidar. „Má problémy s prstem na noze, proto raději v poločase odstoupil,“ informoval Vrba po pohárovém triumfu 2:0 na severu Čech.

V případě černého scénáře, tedy že by ve Vítkovicích nemohli nastoupit Čelůstka ani Polidar, připadá v úvahu nasazení Lukáše Štetiny. Slovenský stoper ale zatím Spartě moc štěstí nenese. Ze čtyř ligových mačů, do kterých během podzimu nastoupil, totiž rudí vyhráli pouze dva.

Proto je tak potřeba, aby byl Čelůstka k dispozici. Směrem do rozehrávky sice není ani zdaleka tolik spolehlivý, svou defenzivní jistotou ale kryje parťáka Filipa Panáka, jenž naopak ve výstavbě hry exceluje.

Vrbu může těšit alespoň fakt, že útočnou vozbu má v plné palbě. Adam Hložek s Jakubem Peškem jsou odpočinutí, do výtečné formy se rozehrál Lukáš Haraslín. Směrem dopředu bude dnes odpoledne Sparta stoprocentně nebezpečná.

„Historicky mají souboje Sparty s Baníkem speciální náboj. Aktuálně si myslím, že i díky rotaci v týdnu Sparta nastoupí v plné sestavě a půjde za vítězstvím. Favorizuju ji,“ prohlásil bývalý trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Podle informací iSport.cz by navíc v nominaci na utkání neměl chybět uzdravený Ladislav Krejčí mladší, což je další velké plus. Proti Lyonu mu stačilo dvacet minut, aby se vepsal mezi střelce.

Letenští ale potřebují i Čelůstku. Zn.: nutně!

Aktuální marodka Sparty

zranění:

Casper Höjer

Lukáš Juliš

Filip Souček

Ladislav Krejčí starší

nejistý start:

Ondřej Čelůstka

Matěj Polidar