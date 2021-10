Životní sezona! Trenérův styl bolí, ale nese ovoce, usmál se střelec Reinberk

Prý do vás trenér Svědík neustále hustí, že máte chodit dopředu, protože máte dobrou střelu...

„Je to pravda, máme v útočné fázi za úkol co nejvíce podporovat útok. Balon se ke mně odrazil na vápno, snažil jsem se to trefit čistě nártem, ale samozřejmě mi to sjelo. (úsměv) Naštěstí to tam zapadlo.“

A vy máte třetí branku v ročníku, což jste nikdy nezažil. Čím to je?

„Cítíme se samozřejmě všichni líp, když máme vítěznou sérii. Trenér je přísný, nabádá nás, abychom my beci hráli co nejvíce nahoře a doplňovali to. Nese to ovoce, jsem rád, že i na druhé straně Honza Kalabiška nahrál na gól. Pomohli jsme týmu.“

Takový styl ale dost fyzicky bolí, že?

„Bolí, ale víme, že jsme natrénovaní dobře. Vyplácí se to, soupeře většinou přeběháme, z toho pak těžíme.“

I z kvalitní lavičky.

„Přesně tak. Poslední tři zápasy jsme měli výborné střídání, závěry nám pomáhají. Regi (Cicilia) dal gól, byl zase hodně platný. Dan Holzer dal taky branku, teď nám to hodně vychází.“

Jste druzí, ale máte vůbec dovoleno dívat se na tabulku?

„Asi jo, o žádném zákazu nevím. (úsměv) O tom to ale není, soustředíme se fakt jen na sebe a na to, abychom každý zápas vyhráli.“

Sigmu jste skoro k ničemu nepustili, souhlasíte?

„Připravovali jsme se na dlouhé balony, jejich krajní hráči zabíhají za obranu. Až na dvě situace jsme si to pohlídali, stejně tak standardky. Možná z nich chtěli rozhodnout, ale neohrozili nás.“

Jaký to tedy byl duel?

„Těžký, protože Sigma na nás byla dobře připravená. Presovala nás, v první půli jsme si s tím nevěděli moc rady. Byly tam nákopy, souboje, žádné šance. Po přestávce jsme se ale zlepšili a začali jsme hrát náš fotbal. Pramenilo to v tlak, po první brance už jsme to měli docela pod kontrolou.“

Mimochodem, je koučova důvěra fajn pocit? Třeba v Ostravě odehrál výborné utkání Michal Tomič, ale trenér vás pak do sestavy hned vrátil.

„I před Baníkem jsem se cítil dobře, ale předtím jsem se zranil. Nevědělo se, kdy budu moct zase naskočit. Byl jsem tam jen jako podpora. Máte pravdu, že Míša Tomič tam hrál skvěle, trenér měl asi těžké vybírání. Zřejmě vsadil na to, že jsme předtím udělali taky dobrou sérii. Jsem za to rád.“