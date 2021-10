Sýkora: Z fanouška soupeřem. Mise ve Slavii končila v bludišti hostování

Ještě nedávno držel Slavii palce, bývalému klubu přál to nejlepší. Od konce srpna se ovšem stal vážným soupeřem červenobílých. Záložník Jan Sýkora baží po úspěchu s Plzní. Při dnešní třaskavé řeži v Edenu ho možná obklopí nostalgie, ale také touha pomoct přervat bídnou bilanci, kterou Viktoria na stadionu ve Vršovicích v posledních letech počítá. Ohledy brát nebude. Angažmá ve Slavii už patří do archivu, navíc extra zářivé nebylo.

Když trenér Jindřich Trpišovský přebíral Slavii, záložník Jan Sýkora už v ní rok působil a těšil se, že s ním naváže na plodnou spolupráci z Liberce. „Pod jeho vedením jsem nejvíc vyrostl,“ pochvaloval si v lednu 2018 Sýkora.

Nakonec se tihle dva znovu osudově neprotnuli. Hbitý záložník se sice podílel na prvním z mistrovských titulů v Trpišovského éře, ale jeho mise v červenobílém klubu končila v bludišti hostování, ze kterého ho dostal až přestup do Polska.

Sýkora hrál pod Trpišovským jen jeden kalendářní rok, na jaře 2018 naskočil do jedenácti soutěžních zápasů, následně na podzim do sedmnácti. Celkem v nich zaznamenal čtyři góly a sedm asistencí. Pak začal kočovat po severu Česka, nejprve si ho na půl roku vypůjčil Liberec, pak celou sezonu hostoval v Jablonci. I když tohle angažmá krátce přerušil, po velmi slušném podzimu se na část zimní přípravy vrátil do Slavie.

Naděje to však byla planá, ještě v průběhu ledna se hlásil zpátky v klubu Miroslava Pelty. Už když se v létě 2019 poprvé do Jablonce vydával, tušil, že se jeho pozice v Edenu rozkymácela.

„Pokud mám být upřímný, s panem Trpišovským jsem se od ledna nebavil. Takže nevím, na čem jsem,“ přiznal tehdy Sýkora v rozhovoru pro magazín Gól. „Jsem přesvědčený, že na Slavii fotbalově mám. Kdybych se vrátil a dostal příležitost, věřím, že bych se prosadil. Ale jestli se mnou bude ještě někdy trenér Trpišovský počítat, nemůžu soudit,“ dodal.

Kouč Trpišovský s ním už nepočítal. Rychlost, univerzálnost a odhodlání nestačily. A Sýkora už nechtěl dál courat po hostováních, táhlo ho to do ciziny. Přestoupil do polského Lechu Poznaň, jenže velké štěstí v sousední zemi nenalezl. A když poznaňský klub v létě nakonec přetáhl z Plzně křídelníka Adriela Ba Louu, brzy poté půjčil na rok do Štruncových sadů právě Sýkoru. Ten je tak zase na hostování.

„Bude určitě posilou,“ nepochyboval plzeňský trenér Michal Bílek o přínosu sedmadvacetiletého záložníka. Ten okamžitě začal hnízdit v základní sestavě, krásnou brankou rozčísl šlágr proti Spartě, rozehrává se na podhrotové pozici, do mužstva zapadl.

O bývalém klubu mluvil jen v dobrém. „Do Slavie jsem šel s nějakými cíli, nějakými sny. A ty se mi splnily. Okusil jsem, jaké to je vyhrát ligu a pohár. Zahrál jsem si před plnými tribunami v Edenu evropské poháry. Za to Slavii velmi děkuji. Byl jsem tu šťastný,“ vyznal se Sýkora, když červenobílou družinu opouštěl.

I v Polsku tvrdil, že Slavii drží palce. Od konce srpna už jí ale moc přát nemůže. Posílil velkého soka, určitě by rád slavil další titul. Sýkora bude chtít dnes Trpišovského partu porazit.

