Karviná po karanténě trénuje. Život přináší těžké situace, říká Páník

Karanténu mají za sebou, takřka všichni fotbalisté MFK Karviná jsou zpátky v tréninku. Včetně trenérů Bohumila Páníka a Jana Somberga, které COVID-19 „složil“ mezi prvními. Na hřišti a v posilovně se připravují od úterý, v neděli hostí rozjeté Slovácko (15). Do konce podzimní části budou muset zvládnout i dva odložené zápasy s Baníkem a v Praze s Bohemians. K tomu i osmifinále MOL Cupu se Slováckem. „To je život, přináší těžké situace,“ krčí rameny trenér Páník v rozhovoru pro klubový web. „Stalo se, postihlo nás to a teď to je o tom, abychom se s tím vypořádali.“

Poslední tým FORTUNA:LIGY začal s novou vlnou nákazy COVID-19 bojovat 17. října. V Olomouci (0:2) kvůli pozitivnímu testu chyběli oba trenéři. Postupně se k nim přidal takřka celý realizační tým a dvacítka hráčů. Šest jich muselo do izolace, dalších čtrnáct bylo v karanténě.

Zápas v Olomouci, který měl být pro Bohumila Páníka premiérou na lavičce Karviné, se trenér ještě snažil pomáhat řídit na dálku. Byl v kontaktu se sportovním ředitelem Lubomírem Vlkem, který tým provizorně vedl. „Bylo to úplně něco jiného, specifického,“ přiznává Páník. „Vždycky je lepší, když zápas vidíte naživo. Televize vám nezabírá všechny hráče a nejde vidět součinnost a různé detaily, kterých si všímáme na lavičce nebo v hledišti.“

Pak musel čtyřiašedesátiletý matador zvolnit. S nemocí bojoval. Až po nějakém čase se znovu pustil do práce. „Měl jsem čas se ve všem důkladně prohrabat,“ popisuje. „Dělal jsem si týmové i individuální analýzy, samozřejmě jsem sledoval i ostatní ligové zápasy.“

Na tréninku se drtivá většina kádru hlásila v pondělí odpoledne. Podle Páníka bude třeba hráče rozdělit na skupiny. A zátěž postupně dávkovat. „S těmi, kteří byli nemocní, se bude muset pracovat opatrně. Budeme s nimi mluvit a ptát se, jak se cítí. Je fajn, že v dnešní době už máme data z každého tréninku. Ve spolupráci s kondičním trenérem půjdeme krůček po krůčku.“

Že to bude náročné, o tom trenér nepochybuje. Karviná doma přivítá do konce podzimní části Slovácko (7. listopadu), Liberec (21. listopadu), Spartu (4. prosince) a Plzeň (18. prosince). Venku bude hrát s Hradcem Králové (28. listopadu) a Zlínem (11. prosince). K tomu bude třeba najít termíny pro domácí zápas Baníkem a venkovní utkání s Bohemians. Plus osmifnále MOL Cupu. „Věřím, že čas bude hrát pro nás. Je potřeba, aby se mužstvo dostalo do kondice a herní pohody,“ dodal Páník.