Liga očima fanoušků: Krmenčík? Pan Nikdo! Bohemák chválí Slovácko

Utkání s ligovým lídrem přineslo prakticky vše. Zpočátku kvalitní fotbal z naší strany, pak rychlou červenou kartu a konec fotbalovosti. Nevím, s čím přijela Plzeň do Edenu, ale s fotbalem nikoli. Na konci měla více červených než střel na bránu a prezentovala se prasáckým stylem plným faulů. Tři vyloučené měla právem. Po zápase se ozval Mosquera, že ho rasisticky urazil Pavel Řehák. Rasistické urážky do slušné společnosti nepatří a já doufám, že to není pravda. A že jen Mosquera moc poslouchá Beauguela, který si na toto téma dokola stěžuje. Zrovna Mosquerovi obecně moc nevěřím, když si vzpomenu, jak pár minut před zápasem, kdy měl hrát za Bohemku, utekl do Liberce. Ryzí charakter. A Krmenčík? Mediální lynč, který se rozjel, je opravdu nechutný. Místo toho, aby se řešily likvidační zákroky Plzně, vyberou si novináři pseudokauzu. Pak liga nemá být okopávaná. Jinak mně jsou Krmenčík a jeho výstřelky úplně ukradené. Pokud bude makat pro Slavii, tak si zaslouží podporu.

VIKTORIA PLZEŇ

Krmenčík je pro mě pan Nikdo

Tak jsme v chrámu drahoty a zla opět nic neudělali, ani bod, ani gól. On to teda nebyl fotbal, spíš válka. Je vidět, kdo je pro nás nepřítel číslo 1, divočina na trávníku. Nijak se za ty karty nedivím, pouze si říkám, zda by padaly také na druhé straně. Takový Ekpai ji mohl dostat bez potíží, jeho snaha ukopnout hlavu Mosquerovi byla zřejmá. I v oslabení jsme se snažili, bohužel bez úspěchu. V hledišti velká bída, tak málo lidí jsem zde již dlouho neviděl. V úžasu jsem v týdnu sledoval, jak pan Krmenčík předvádí parádu dne, řve něco o zku... Plzni. Byl jsem schopen pochopit a omluvit jeho přestup do Prahy, za víc peněz. Ale jeho úlet před kotlem mě dost rozběsnil. Úplně hotovej jsem pak byl z jeho reakcí na vstřelený gól. Ty vole, proti osmi unavenejm hráčům tam nacpat nic neřešící branku v poslední sekundě a radovat se, jak když jsem vyhrál mistrovství vesmíru, to chce teda fakt žaludek. Ten on nemá, je to pro mě pan Nikdo. Pokud by se někdy vrátil do Plzně, zvažoval bych, zda tam ještě chodit. Čest královně Viktorce!

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE