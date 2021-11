Sigma řeší brankáře: čas pro Stejskala? Roli hraje i dohoda se Slavií

Proč se v létě dlouho táhl transfer Aleše Mandouse do Slavie? Kromě toho, že Olomouc chtěla za reprezentačního brankáře vytřískat co nejvíc a vedla s úřadujícím mistrem tvrdá jednání, také proto, že Hanáci řešili náhradu. Sháněli kolegu k Matúši Macíkovi. Odchovancům se totiž nevěřilo natolik, aby někdo z nich mohl být ligovou dvojkou.

O zkušeného Zdeňka Zlámala, jenž se vracel ze Skotska, neměla Sigma trochu překvapivě zájem. Stoprocentně přesvědčena nebyla ani o Filipu Muchovi z druholigového Prostějova. A Slováci Martin Vantruba s Denisem Chudým, kteří byli rovněž mezi vytipovanými, zamířili jinam.

Záležitost se táhla. Až když se sportovní manažer Ladislav Minář na začátku července domluvil s Pražany na hráčské kompenzaci v podobě Jana Stejskala, mohl Mandous slavit kariérní posun.

Pro Olomouc bylo roční hostování bez opce (s možností ukončení už v zimě) nekoncepčním, leč pochopitelným krokem. Jak hlavní kouč Václav Jílek, tak trenér gólmanů Tomáš Lovásik měli totiž Stejskala v hledáčku už před lety. Ještě dřív, než se východočeský rodák objevil v Edenu i předtím v Mladé Boleslavi.

Jelikož si však Macík půl roku na Andrově stadionu budoval pozici a odchytal letní přípravu, čekala na Stejskala stejně jako za Ondřejem Kolářem lavička. Potetovaný dvoumetrový obr navíc takřka čtyři měsíce nezavdal důvod k tomu, aby kasa měnila majitele.

Čaroval například v odložené dohrávce právě na Slavii a třeba proti libereckému Martinu Koscelníkovi vytáhl možná nejlepší robinzonádu sezony. Jelikož však Sigma nesbírá body, předvádí nudné výkony, pomalu se propadá tabulkou a naposledy se Slováckem ji nohama ani ve vzduchu Macík nepodržel, vypadá to, že nyní přichází čas na změnu. Čas na Stejskala.

„Určitě bych Matúšovi vyčítal minimálně dvě situace, kdy jsem očekával, že si půjde pro míče. V tomhle má rezervu. Jednoznačně nám musí více pomoct,“ kritizoval oprávněně Jílek hned po vysoké domácí porážce. Další výtky přišly v následujících dnech u videa.

Změna mezi třemi tyčemi? Překvapivé by to rozhodně nebylo. Jde o klasický scénář, nejjednodušší formu impulsu. Pokud výsledkovou krizi ustojí trenér, odnáší ji většinou brankář. Stejskal je nezatížen předchozími neúspěchy, má čistou hlavu. Do kádru zapadl charakterově i kvalitou, jdou na něj dobré reference z realizáku i od spoluhráčů.

Podle informací Sportu je ve smlouvě o výpůjčce zahrnuto, že musí ve FORTUNA:LIZE nastoupit. I proto se byl v neděli rozchytat za béčko (3:1 s Jihlavou B). MSFL byla dosud spolu s MOL Cupem jeho jediným vytížením.

Na horké plzeňské půdě se to v sobotu večer může změnit. Byť by to pro Stejskala po dvou porážkách Viktorie byla velmi ostrá premiéra. Západočeši musejí nutně zabrat i bez tří minule vyloučených hráčů (Radim Řezník, Luděk Pernica, Jhon Mosquera).

Dva vykartovaní záložníci – Radim Breite, Pablo González – budou nicméně chybět i Hanákům. „Je to poměrně velká komplikace, když vypadnou dva středoví hráči. Navíc oba mají herní přínos a minimálně snahu se zápasem něco udělat. Musíme se s tím porvat,“ podotkl Jílek.

Třeba tak, že z béčka vytáhne rovnou do sestavy Jiřího Spáčila, člena silného ročníku 1999.