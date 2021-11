Dostál v emocích: Sudí nás obral o penaltu, Chaluš mě trefil loktem

Nervózní koncovka vás srazila. Co na ni říkáte?

„Věděli jsme, co nás čeká. Liberec začal pod novým koučem sbírat body, Júsufa známe, protože jsme s ním hráli, a Jan Matoušek nás ještě za Příbram trápil vždycky. Byli jsme dobře připravení. První půle měla vyrovnaný průběh, ve druhé přišla z naší strany zbytečná série ztrát. Dostali jsme gól, který se asi deset minut přezkoumával, pak jsme vzápětí vyrovnali. Místo penalty na 2:1, jsme v závěru utkání ztratili. Jsem naštvaný, zklamaný a mluvím ještě pořád trochu v emocích.“

Situaci z 87. minuty jste diskutoval se sudím. Co říkal a jak jste souboj s Chalušem viděl vy?

„Už na hřišti to byla stoprocentní penalta a kór s videem… Letěl vysoký balon, Chaluš na něj čekal, já jsem nabíhal z pravého křídla. Říkal jsem si, že ho předskočím, aby míč propadl. Jak vyskočil, trefil mě loktem do obličeje. Už jsem jednou takhle zlomený nos po podobném zákroku měl a říkal jsem si, že asi rozhodčí potřebuje, abych měl takové zranění… Za mě nás obral o penaltu. Po zápase mi sudí řekl, že jsem si na to naběhl, což viděl na hřišti a video mu to potvrdilo. Já záznam viděl a nevím, co viděli oni. Za mě stoprocentní penalta. Nevím, co jiného by chtěli písknout.“

Druhá půle byla ovšem z vaší strany celkově pasivnější, co se stalo?

„V té první jsme nekazili během přechodové fáze, pak se začaly hromadit ztráty. Trefujeme protihráče, Liberec získával půdu pod nohama, i tak si ale tolik šancí zase nevytvořil. O to horší je, že dostaneme dvě branky ze standardky, když jinak proti soupeři, který ofenzivní kvalitu nesporně má, držíme. Je to trestuhodné. Trápí nás to dlouhodobě, nejsme schopni udržet nulu.“

A body utíkají…

„Měli jsme jich mít víc. Pořád běží první část sezony, ale potřebujeme to honem rychle zlomit. Abychom neměli problémy, které na nás dopadly pár let zpátky. Do posledního kola jsme se klepali o baráž. Nikdo z nás si zatím podobný scénář nechce připustit, máme kvalitu na to, aby zlomila výsledky série dvou vydařených utkání. Třeba jako na jaře, kdy jsme jich neprohráli dvanáct v řadě.“