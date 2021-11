Liberecký mejdan rozčílil Klokany. Klusáček cítí křivdu, Kozel má jasno

Stejná show pořád dokola. Slovan se vytasil s mohutným finišem proti Mladé Boleslavi, Teplicím i teď proti Klokanům, rozhodující branka padla přitom pokaždé last minute – v rozmezí 87. minuty až konce nastavení. Proti Bohemians gólovou smršť odšpuntovala teprve sporná situace čtvrt hodiny před koncem. Matěj Chaluš se po sklepnutí Júsufa dostal k zakončení ve vápně, dlouhou nohou nejdřív zasáhl míč, který se dokutálel do sítě, pak ovšem zajel také do brankáře Huga Jana Bačkovského. Hlavní rozhodčí Marek Radina byl na sluchátku s videomístností čtyři minuty, po zdánlivě nekonečné pauze ukázal na středový kruh.

„Delší čekání jsem asi nezažil. Ale když si rozhodčí není jistý, je to v pořádku,“ komentoval domácí stoper. Branka byla uznána správně. „Rozhodčímu jsem to moc neulehčil. Bohemce jsem vděčný za hodně, nechtěl jsem gól ani nijak slavit, navíc Hugo je můj kamarád. Měl jsem strach i o něj,“ vyprávěl Chaluš dál. Za třicet vteřin po rozhodnutí už byl ale náskok Slovanu přeškrtnutý, hned z následující akce vyplula povedená rána Davida Puškáče přímo k tyči.

„To se také moc často nevidí… Pokud chceme hrát nahoře, nesmíme takové situace dovolit,“ měl jasno 23letý obránce. Rychlá odpověď libereckou aktivitu, která protkala celou druhou půli, neotupila. Ve zběsilém závěru rozhodl Tupta, jenž přišel na hřiště sotva čtyři minuty před gólem.

Hosté se však po zápase upínali k úplně jiné situaci, v 87. minutě totiž Chaluš v pokutovém území svedl souboj s Martinem Dostálem. Druhý zmiňovaný zůstal ležet na trávníku, proběhla hádka o faul. „Je divné, že přezkum proběhl tak rychle,“ vracel se k bleskové komunikaci mezi hlavním rozhodčím a videem Luděk Klusáček. Při verdiktu u první branky zápasu se debatovalo mimořádně dlouho, tentokrát přesně naopak. „Neberu to jako chybu hlavního, na hřišti se to celé odehraje rychle. Jestli to VAR nedokáže posoudit, tak buď je v tom úmysl, nebo to neumí posoudit,“ kroutil hlavou trenér Bohemians dál.

Liberec - Bohemians: Hosté chtěli penaltu po faulu na Dostála

Na domácí straně byla vyjádření vlažnější. „Přímo na hřišti jsem to neviděl. A zpětně… Myslím, že to faul není. Chaluš byl u míče první, Dostál, který je samozřejmě menší, se pak dotkne hlavou jeho ruky… Hráč si pro penaltu spíš jde, než že by to byl faul,“ reagoval Luboš Kozel. Situace byla o to vážnější, že o tři minuty později padlo definitivní rozseknutí bitvy. „Bolí to. Nepřišli jsme o bod, ale o tři a to chybou nějakých vnějších vlivů. Cítím křivdu,“ pokračoval Klusáček. Podle něj měla být udělená žlutá karta a pokutový kop. „Pokud přijde trest pro rozhodčího, nám to stejně nic neřeší… Jsou to minus tři body. Je to prostě špatně.“

Hlavní aktér okamžiku se provinile necítil. „Šel jsem do výskoku a míč odehrál, byl jsem přesvědčený, že jsem výš a loktem jsem Dostyho neudeřil,“ povídal Chaluš. „Kopalo se proti nám za tu dobu, co jsem v Liberci, ale už iks penalt, takže mi zatrnulo. Nechci to ale moc posuzovat. Ještě jsem neviděl záznam a semlelo se to hrozně rychle.“

Liberecký festival brilantních závěrů každopádně pokračuje.Potřetí v sezoně se trefil aktuálně nejlepší střelec Slovanu Tupta. Ten se do sestavy vrátil po zápasovém angažmá v béčku, kde – mimochodem – rozhodl o výhře nad Chlumcem (3:2) ve druhé minutě nastavení.

„Cením si toho, že jsme zápas zlomili v náš prospěch. Ukazuje to mentální sílu týmu. Brankou ovšem vyústil náš tlak v závěru. Chtěli jsme možná o něco víc vyhrát,“ vysvětloval Kozel. Slovan se pod ním nadechl ke stíhající jízdě zbytku ligy, Severočeši vyhráli už potřetí v řadě. Z osmi zápasů pod novým realizačním štábem vybojovali celkem 16 bodů.

A posledních šest po mejdanu během závěrečných chvil.

SESTŘIH: Liberec - Bohemians 2:1. Střídající Tupta rozhodl v závěru