Bílka naštval Kaša: Obě situace vůbec nezvládl. Dostali jsme se pod tlak

Jak zápas hodnotíte?

„Bylo to utkání, v němž měli oba soupeři vyložené šance. Sigma do něj vstoupila dobře, my jsme se do zápasu dostávali pomalu. Po Hubníkově vyloučení jsme cítili, že můžeme vyhrát, dali jsme na hřiště Chorého, čekali jsme centry, odražené balony a zakončení. Naše plány bohužel narušilo vyloučení Kaši. I tak jsme dostali soupeře pod tlak, trefili tyčku. Chtěli jsme vyhrát, nepodařilo se, spokojenost nemůže být.“

Byl jste na Filipa Kašu za dvě žluté karty během pár minut naštvaný?

„Byl, samozřejmě. Oba fauly naprosto zbytečné. Tyhle situace vůbec nezvládl.“

Vyloučení bylo úplně zbytečné, že?

„Určitě nemuselo přijít, byl to nic neřešící zákrok u lajny. Mohli jsme hrát o jednoho hráče navíc. I tak jsme hráli slušně a tlak jsme si vytvořili, ale gól jsme nedali.“

Navíc pro zápas v Ostravě jste přišli o druhého vykartovaného stopera, zůstal vám jen Lukáš Hejda.

„Je to tak. Vyloučením Kaši jsme se dostali do velkých problémů na této pozici.“

Navíc se vám nepodařilo odčinit výsledkové nezdary s Mladou Boleslaví a Slavií.

„To je samozřejmě nepříjemné. Prohráli jsme dva zápasy, i proto jsme chtěli dnes vyhrát. Místo abychom měli klid, dostali jsme se pod určitý tlak. Musíme najít optimální složení obrany, abychom byli v Ostravě úspěšní.“

Budete s Filipem Kašou i vyloučenými hráči na Slavii řešit jejich nedisciplinovanost?

„Teď po zápase jsem neřešil nic, o Slavii jsme se bavili. Ale neměli bychom být psychicky dole, pohled na tabulku je pořád dobrý, Věřím, že se z toho oklepeme. Ale je nutné neoslabovat mužstvo jako dnes Kaša.“