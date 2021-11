Trpišovský: Lingr je důležitý. Krmenčíka hodnotil podle Pohlreicha

Pardubice jste porazily 5:0, góly jste však stříleli až v druhém poločase. Proč?

„Předně bych chtěl poděkovat týmu, jak zápas odehrál. Hlavně vzhledem k programu. Ve čtvrtek jsme končili pozdě večer, dnes jsme hráli od tří. Pak bych chtěl poděkovat lidem, kteří nám vytvořili domácí prostředí. Byla skvělá kulisa. A také musím poděkovat Alešovi (Mandousovi). Nechci říct, že nás udržel v zápase, protože šlo o jedinou ošemetnou situaci soupeře. Kdyby ale Jeřábek proměnil penaltu, byl by to pro nás složitý moment. Vystupňovaným výkonem v druhém poločase se nám podařilo zápas překlopit na naši stranu. Trpělivou hrou jsme si zápas připravili. Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Pardubice hrály v první půli nepříjemně, dobře nás dostupovaly, byl to hodně soubojový zápas.“

Co se stalo s mužstvem po pauze? Výkony v obou poločasech byly hodně rozdílné.

„Pardubice stála první půle hodně úsilí, po pauze jsme změnili hlavně míče za obranu a náběhy hráčů. Z naší strany tam bylo daleko více pohybu, ale i v kombinaci s tím, že soupeře stál způsob hry moc sil. Jak jsme dali první gól, otevřely se prostory za soupeřovou obranou. Navíc poslaly na hřiště druhého útočníka, to nám zase hrálo do karet po stranách. Strašně nám pomohl Ondra Lingr. Jeho výkon z křídla, a potom i z levého obránce, byl fantastický.“

Může být Lingr časem jednou z největších postav Slavie?

„Pevně v to věřím. Má pro to všechny předpoklady. Hlavně po stránce mentální. Jeho nasazení a přístup k fotbalu je skvělý, stejně tak celková odvaha. Těmito vlastnostmi je podobný Coufalovi nebo Bořilovi. Pro mě je to strašně důležitý hráč. Mohu se na něj spolehnout, jelikož mně nikdy nevypustí souboj. Bývá často v důležitých momentech. Není tak silný v mezihře, ale v pokutovém území je výtečný. Takových hráčů moc nemáme. Měl trochu přetížené úpony a třísla, proto šel do zápasu až v jeho průběhu.“

Pardubice - Slavia: Lingr nádherně vymetl pavučinky Boháčovy brány, 4:0 pro hosty!

Dva góly vstřelil také Michael Krmenčík, jemuž jste v průběhu zápasu vyčítal častá ofsajdová postavení. Po půli dal dvě branky.

„Vzpomněl jsem si na Zdeňka Pohlreicha, který vždycky říkal: blbě to vypadá, ale dobře to chutná. Řeknu to podobně. Je to lepší, než hrát dobře a nedat gól. S jeho výkonem jsem nebyl spokojený. Nejen s postavením na ofsajd lajně, ale i celkově s hrou. Nakonec dal dvě branky, byl ve správný moment na správném místě, jednu další šanci zahodil. Je to lepší příběh vzhledem k tomu, že jeho výkon nebyl optimální. Nejlepší variantou je dát dva góly a hrát výborně, tohle je ale asi druhá nejlepší varianta.“

Na obě trefy Krmenčíkovi nahráli křídelní hráči Bah a Masopust. Přesně tohle si od nich představujete?

„V té první situaci tam Alex přidal turbo, neskutečně zrychlil, někteří hráči by za tím balonem ani neběželi… V poslední době se bavíme o spoustě hráčů, za mě ale Alex podává v posledních čtrnácti dnech neskutečné výkony.“

Pardubice - Slavia: Masopust nachystal Krmenčíkovi úklid do prázdné brány, 0:2!

Vrátili jste se opět na první místo tabulky. Je to pro vás v této fázi sezony téma?

„Pro mě je důležité zvládat zápas a jednotlivé příběhy, o kterých se po zápasech bavíme. Výkony Mandouse, stoperů, Lindžiho, Krmiho… V některých fázích bavíme lidi, dáváme i hezké góly a mužstvo přes všechny situace, které se nám v poslední době dějí, to zvládá. Celé to nyní vyústilo v první místo v tabulce, ale pro mě jsou ale důležité spíše dílčí momenty.“

O poločase jste vyměnil kalhoty. Z pověrčivosti?

„Trochu jo. Nedávno jsme tady prohrávali o půli s Bohemkou, vyměnil jsem si boty a otočili jsme to. Prostě jsme chtěli něco změnit.“