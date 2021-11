Krmenčík v Ďolíčku září: Snad brácha koukal. Nejradši to mám doma v Edenu

Výhra 5:0, vy dva góly, spokojenost?

„Hlavně jsem spokojený, že jsme ten zápas vyhráli, bylo to těžké. Myslím, že jsme od začátku byli lepší, ale já nedal v prvním poločase vyloženou šanci, necítím se z toho dobře, že jsem to nedal… Musím říct, že mě podrželi kluci i realizační tým, že další šance přijdou. Pak ty moje dva klasický góly…“

Jak klasické? Jako doklepávačky?

„Byl jsem prostě na správném místě ve správnou chvíli. Musím poděkovat spoluhráčům, že mi to takhle fantasticky připravili do prázdné brány, jsem za to moc rád.“

Přitom v první půli jste se často ocital v ofsajdu, bojoval jste se svým výkonem?

„Jel jsem na sraz a volá mi brácha: Hele, brácho, hraješ, všechno dobrý, ale dávej si pozor na ty ofsajdy. My si takhle voláme pravidelně před zápasy. Tak jsem si říkal, jestli na to kouká, že to musí vypnout, protože jsem byl ze šesti situací asi čtyřikrát v ofsajdu. Doufám, že ne, že koukal i na druhý poločas… (smích) Byl jsem rád, že ve druhém jsem si to pohlídal, dal jsem góly a vyhráli jsme.“

Co se dělo o pauze v kabině, že se výkon mužstva tak diametrálně změnil?

„Chtěl bych poděkovat Aleši Mandousovi, podržel nás. Chytil fantasticky penaltu, velký dík patří jemu. Kdybychom dostali gól, mohl to být úplně jiný zápas. Děkuju jemu i celému týmu, nechali jsme tam ve druhé půli úplně všechno. Takhle se musí Slavia prezentovat, jsem za to rád.“

Co říkáte, že jste se před reprezentační pauzou usadili na prvním místě?

„Jenom bych dodal, že takhle to má být. Takhle jsem spokojený.“

V Ďolíčku proti Bohemians jste dal svůj první gól za Slavii, teď jste na stejném místě proti Pardubicím přidal další dva. Líbí se vám tady nějak speciálně?

„Mám to tady rád, asi mi tenhle stadion vyhovuje. Já to mám ale hlavně rád u nás doma, v Edenu.“

Předtím jste skóroval proti Viktorii Plzeň, máte dva zápasy po sobě s gólem, jak se cítíte?

„Určitě je ještě na čem pracovat, ale cítím se líp a líp. Jen nesmím usnout na vavřínech, prostě pořád makat.“