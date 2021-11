Vrba vybuchl při otázce na nevyužité mladíky: Na to vám nebudu odpovídat!

Bezprostředně po utkání s Teplicemi nehýřil zrovna dobrou náladou. Není se co divit, Pavla Vrbu rozhodně nemohlo potěšit, co v neděli večer viděl. Sparta sice porazila aktuálně nejhorší tým ligy 4:2, svým výkonem ale rozhodně nepřesvědčila. Hrozící průšvih nakonec zažehnal dvěma góly až střídající Matěj Pulkrab. „Vlastními chybami jsme nechali soupeře v utkání, což je špatně,“ zlobil se zkušený trenér.

Čím si vysvětlujete takhle slabý výkon proti soupeři, kterého byste měli jednoznačně přehrát?

„Má to více důvodů. Tím hlavním je to, že jsme si zápas sami zkomplikovali. Vedeme 2:0 a místo, abychom to v pohodě dohráli do poločasu, necháme si za minutu vstřelit kontaktní branku. To se na vývoji samozřejmě podepíše. Pak se to samé opakuje za stavu 3:1, což by se Spartě určitě nemělo stávat. Zavinili jsme si to sami.“

Nemohlo ze strany hráčů dojít k podcenění? Teplice jsou na dně ligy, navíc přicestovaly s torzem svého mužstva.

„Když byly zveřejněny sestavy, upozorňoval jsem hráče, že soupeř nastoupí bez několika fotbalistů, které mají karetní tresty nebo jsou zranění. V takovém momentu k podcenění může dojít. Proto jsem o tom speciálně mluvil, do stavu 2:0 jsme hru celkem kontrolovali. Pak jsme si to zkomplikovali sami našimi chybami. Nechali jsme soupeře v utkání, což je špatně.“

Spokojený naopak musíte být s přínosem střídajícího Matěje Pulkraba, že?

„Když to porovnám s Minčevem, byl výrazně lepší, protože splnil úlohu hrotového útočníka. Minči se chtěl víc zapojovat do mezihry a kombinace, což nám moc nevyhovovalo. Neměli jsme pak hráče ve vyšším postavení. Pulky si držel horní pozici a těžil z toho.“

Podruhé za sebou jste v lize neproměnili penaltu. Nebylo chybou, že na ní nešel Dávid Hancko, který je zatím spolehlivě proměňuje?

„Byli určení tři hráči. Mladý Krejčí se asi rozhodl na základě toho, že dal předtím gól, měl vysoké sebevědomí. Bohužel neproměnil. Hancko ji naposledy dal a kdyby byl přísnější, asi by si mohl míč vzít pro sebe. Ale takhle se domluvili, je to na hráčích. V tom konkrétním okamžiku nebyl důvod, proč bychom neměli věřit, že Krejčí proměnil. Už měl na kontě jednu branku, spoustu akcí šlo přes něj. Ale je samozřejmě chyba, že nedal.“

Sparta se dlouhodobě prezentuje jako klub, který chce sázet na mladé talenty. Nebylo utkání s Teplicemi ideální příležitostí, kdy jim dopřát větší prostor na úkor zkušených hráčů?

„Na to vám nebudu odpovídat.“

Před zápasem klub oficiálně potvrdil zranění Adama Hložka. Co to znamená pro ambice Sparty ve zbytku sezony?

„Není to zranění, které by ho mělo vyřadit na delší dobu.“

Rozumím, hned po reprezentační přestávce vás ale čeká série klíčových zápasů. A je možné, že je budete muset absolvovat bez Hložka.

„Nemám křišťálovou kouli, ale můžu vám sem poslat doktora, který bude mít přesnější informace. Naše ambice nicméně zůstávají pořád stejné.“

Jak hodnotíte vývoj v čele tabulky, kde se situace hodně vyrovnává?

„Přiznám se, že jsem nahoře čekal tři mužstva. Slovácko je obrovské překvapení, nahoře se ale pohybuje zaslouženě. Po reprezentační pauze nás tam čeká těžké utkání.“