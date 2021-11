Liga očima fanoušků: Kaša? Radši mlčet. VAR kouká na YouTube

Michael Krmenčík. Po uplynulém kole FORTUNA:LIGY se nic nerozebírá víc, než právě chování útočníka Slavie vůči jeho bývalému klubu z Plzně. Nelze se tak divit, že se řeší i v tradičním vydání Ligy očima fanoušků. Fanoušci Baníku a Sparty samozřejmě řeší i vzájemný zápas. Bohemians měli volno, a tak si fanoušek „klokanů“ našel prostor pro pochvalu Slovácka.

SLAVIA PRAHA Tak jsme (zase) první, no a co?! Půjčil jsem si logicky slávistický popěvek, protože jsme se výhrou v Ďolíčku nad Pardubicemi posadili na první příčku tabulky. Výhra se nerodila jednoduše a dlouho to vypadalo na trápení po celých 90 minut. Naštěstí jsme díky skvělým zákrokům Mandouse přečkali penaltu i první poločas. Rozjetý Michael Krmenčík dal dva góly a skvělý Ondřej Lingr přidal třetí. A pak ještě jeden, až to celé završil Ekpai. Hodně bych vyzdvihl právě Ondru Lingra, který se rozjíždí do skvělé formy. A naše obrana začíná být více jistá, jak jsme se toho báli! Ousou roste každým zápasem. A co teprve Tomáš Holeš. Bojovník! Abych nezapomněl na Haifu, výhra 1:0 nám dala zpět šanci na postup do jarní fáze. Slavia „údajně v krizi“ jede. Nicméně zmíním i jednu nehezkou zprávu: úmrtí Michala Dobiáše. Celoživotního fanouška, funkcionáře nejen v Odboru přátel Slavie, ale i ve Slavii jako takové. Bohužel Michal 4. listopadu umřel, vzpomeňte si na něj, prosím, tak jako my jsme si vzpomněli při zápase s Haifou bouřlivým potleskem. DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Pardubice - Slavia 0:5. Další kanonáda po půli, Lingr zářil, Mandous chytil penaltu

SPARTA PRAHA Jak pejsek a kočička pekli dort Podobně vypadala naše hra s Teplicemi. Výsledkem bylo „menu“, které asi nejen mně příliš nechutnalo. Prvních 25 minut prakticky žádná kolmice do běhu, pouze zdlouhavé rozehrávání bez střely na branku! Zdálo se, že změnu přinese branka Krejčího II, úspěch však negoval neproměněním penalty. Snížení Teplic na 1:2 pak spolu se Štetinou pouze přihlížel. Matný však byl i výkon dalších hráčů. Ať proto, že utkání s Lyonem je stálo mnoho sil, což někteří potvrdili, či z důvodů, které zná pouze trenér. Neoddiskutovatelné však je, že druhý poločas byl ještě horší! Vrcholem byly přihrávky soupeři od Nity, Wiesnera a Vindheima, které mohly skončit minimálně vyrovnáním. Hovoří-li i sám trenér o náročném programu, nevím, proč některé hráče nenechal odpočívat a nedal přednost mládí místo těch, kteří jistě Spartu brzy opustí. Vždyť silně kombinovaná sestava porazila v poháru Teplice bez problémů. Je chyba, že se skvělá práce s mládeží neodráží ve větším zařazování mladých do A-týmu. Příště prosím z menu něco lepšího! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ důchodce Sparta - Teplice: Succar rychlou odpovědí zpražil Letnou, 2:1!

VIKTORIA PLZEŇ Hubníka mi bylo líto? Kaša? Radši mlčet Hm, tak tohle se nepovedlo. Vlastně se povedlo v sobotu akorát choreo, které jasně vysvětlilo, kdo je pro fanoušky bůh, a kdo jen vůl. Jinak bylo vše vlastně špatně. Hned od začátku bylo vidět, že nejsme ve své kůži. Olomouc byla lepší, až po cca dvaceti minutách jsme se srovnali. Hubník potom neměl jinou šanci, zůstal poslední a stáhnout Kopice musel. Červená jasná. Jen mi ho bylo líto. Odvedl u nás skvělou práci. Kaša? Radši mlčet. Úplně nesmyslný fauly, v zemi nikoho. Snaha poté, co se vyčistilo hřiště, byla, ale tentokrát nám seshora nikdo branku nepřidělil, takže plichta. To nevadí, nikdo nejsme neomylný. Jenže jet do země chacharské s jedním stoperem a útočníkem, prostě s rozstříleným kádrem, je docela na palici. Bude to docela síla. Chtěl jsem se jet podívat, ale termín sobota od 18 hodin je pro mě nesmysl. Takže budu držet palce na dálku, snad se něco podaří. V naší situaci by mi stačil i bod. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Plzeň - Olomouc: Kaša nabral Zmrzlého na vidle a po druhé ŽK byl vyloučen!

BANÍK OSTRAVA Zachraňme sezonu, ať není (napůl) ztracená Euforie po výkonu se Spartou opadla. Očekával jsem, že budeme chtít „votrokům“ vrátit domácí prohru z poháru. Bohužel, Hradec jsme nedokázali porazit ani napodruhé během čtrnácti dnů. Je to nepříjemný a běhavý soupeř s výborným trenérem, všechna čest, ale pokud se chceme dostat do pohárů, musíme minimálně jeden z těchto dvou zápasů vyhrát, jinak nemáme v Evropě co dělat. Jako už poněkolikáté jsme v sobotu prohrávali, a museli dotahovat jednogólové manko, což mančaft stojí dost fyzických i psychických sil. Měli bychom si na to začít dávat pozor. Po repre pauze (úplně nesmyslný zápas s Kuvajtem) nás čeká Plzeň. Kvůli červeným kartám přijedou oslabeni, přesto mají pořád velkou kvalitu. Je na čase po dlouhé době konečně porazit tým z top čtyřky, abychom si za prvé dokázali, že máme na přední příčky, a za druhé, abychom se opět trošku bodově přiblížili k top čtyřce. Jinak se může stát, i když je program ještě dlouhý, že budeme hrát opět o pátý nebo šestý flek a sezona může být napůl ztracená… David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje LIGA NARUBY: Krmelec vs. Kuchtič, zuřící Bílek, salto a alkohol vládnou