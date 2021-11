Pád Matouškovy hvězdy. Proč nesvítila ve Slavii a bude ještě někdy zářit?

Kdyby šlo všechno podle plánu, tak dnes kope za jeden z předních evropských týmů a svými góly táhne českou reprezentaci. Na kdyby se však nehraje. Ví to dobře i Jan Matoušek, který už druhou sezonu hostuje ze Slavie v Liberci a je pravděpodobné, že v Edenu novou smlouvu nepodepíše. Přestože do klubu přicházel z Příbrami s vizitkou obrovského talentu v létě 2018 za 40 milionů korun. Právě 23letému záložníkovi je věnován další díl pořadu Nová generace.

„Už v době přestupu Honzy Matouška z Příbrami do Slavie mě napadlo, kam ho realizační tým nacpe ve svém herním systému,“ vrací se zpět do roku 2018 redaktor Sportu Jan Podroužek. „Je hráčem, který je do postů a rolí, tak jak je má Slavia vymyšlené, složitě dosaditelný,“ dodává s tím, že stejný problém řešil i v reprezentaci U21 tehdejší kouč Karel Krejčí.

Právě v tom s odstupem času vidí Podroužek asi největší zádrhel a úskalí v případě spojení Matouška a Slavie. Proto se podle něj přestup příliš nevydařil. Po hostování a pookřání v Příbrami ale na šťastný comeback nedošlo. Místo toho putoval Matoušek na další hostování, tentokrát do Jablonce a následně v létě 2020 do Liberce.

„Plně respektuji a ztotožňuji se s tím, že se Slavia do takových přestupů pouští. Z pohledu takto silného klubu je to pochopitelné. Kromě vlastního A-týmu a mládeže potřebuje pro to, aby si upevnila své postavení v českém fotbale, být hromosvodem pro talentované hráče, kteří přerůstají kluby, kde působí,“ konstatuje Podroužek v dalším díle pořadu Nová generace. Celý jej najdete v přiloženém videu.