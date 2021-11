Sigmu trápí velký problém: čtyři stopeři mimo! Jak to Jílek vyřeší?

V jednu chvíli to v Olomouci vypadalo na možná až zbytečný stoperský luxus. Však taky většinou chodil jeden z kola ven, na tribunu. K dispozici měla Sigma velezkušenou dvojici tvrďáků (Romana Hubníka s Vítem Benešem), člena širšího kádru české reprezentace (Václava Jemelku) a perspektivního Francouze (Florenta Poulola). Proto občas trenér Václav Jílek zvolil systém se třemi středními obránci. Co by teď dal aspoň za jednoho... Celá čtveřice je před Hradcem Králové mimo!