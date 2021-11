Hložek už trénuje, ve hře start na Slovácku. Krejčí ml. má opět problémy

Poslední reprezentační pauza roku 2021 je minulostí, do popředí opět vstupuje klubový fotbal. Sparta se chystá na sekvenci extrémně důležitých zápasů a vstřebává rozporuplné novinky. Podle informací serveru iSport.cz se do tréninku vrátil Adam Hložek a je ve hře varianta, že by nastoupil už v neděli na Slovácku. Dalším zdravotním trablům naopak čelí záložník Ladislav Krejčí mladší.