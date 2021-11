Hygiena varuje, Slovácko ale fanoušky na Spartu neomezí: Konečně plno!

Lepší místa už jsou pryč, rychle se plní i zbylé části tribun. Sparta na Slovácku láká, souboj třetího se čtvrtým (dělí je jediný bod) má být ozdobou 15. kola FORTUNA:LIGY. I s patřičnou diváckou kulisou. Stadion Miroslava Valenty bude napěchovaný až po střechu. „Po dlouhé době. Konečně,“ ulevil si sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski.

Pandemická situace je neutěšená, počty nakažených dramaticky rostou i ve Zlínském kraji. Jeho hejtman Roman Holiš vydal ve spolupráci s hygienou doporučení, ať pořadatelé zruší či omezí pořádání větších událostí v regionu. „Nemáme zákonnou pravomoc akci zakázat,“ připomněl Holiš.

Sportovní kluby jeho přání tento víkend nevyslyší. Tisíce diváků se chystají na páteční extraligový hokej Zlín-Olomouc, v sobotu ve Vsetíně na duel s Přerovem v rámci Chance ligy. Divácký vrchol přijde v neděli při fotbalové lize. „Řídíme se nařízením vlády, potažmo LFA,“ vysvětlil tiskový mluvčí Jurák. „Zájem o zápas je velký,“ dodal.

SESTŘIH: Sparta - Teplice 4:2. Ledabylou přestřelku rozhodl v závěru Pulkrab

Uvnitř klubu, který v této sezoně opět útočí na pohárové příčky, debata o omezení kapacity stadionu ani neproběhla. Kdo splní podmínky pro vstup, bude vítán. „Necháme to být tak, jak to je. Ale příjemné to není, už to trvá dlouho,“ povzdechl si Šumulikoski. Tohle je zase na nějaký čas poslední příležitost, jak zaplnit tribuny téměř na maximum. „Pro diváky to bude výborný zápas,“ nepochyboval manažer. Následující domácí šlágr s Plzní už nejspíš uvidí jen očkování a ti, co nákazu prodělali.

Pro Šumulikoského půjde o enormní zátěž na nervovou soustavu. Bývalý záložník s horkou makedonskou krví každé utkání silně prožívá. A souboje proti Spartě zvlášť. „Bude to hrozně těžké,“ tušil předem, co ho na lavičce čeká a nemine.

Přímá konfrontace Svědíkovy party s nenáviděným sokem z pražské Letné přitahuje davy, bez ohledu na vysoká čísla nakažených covidem. Kapacita nemocnice v Uherském Hradišti je zatím dostačující, ovšem také se blíží na hranu.

„Každý týden je to horší a horší,“ zdůraznil Holiš. „Chceme lidi upozornit na situaci a předat na ně zodpovědnost. Organizátoři musí zvýšit apel na to, aby se dodržovala opatření v průběhu akcí a vir se nepřenášel,“ zmínil krajský hejtman.

Na závěr jedna ryze fotbalová zpráva. Útočník Václav Jurečka, nejlepší střelec týmu, se podle informací deníku Sport dohodl s klubem na nové smlouvě. „Jsme domluvení,“ potvrdil Šumulikoski.

SESTŘIH: Karviná - Slovácko 2:2. Hosté přišli o vítěznou sérii, Páník slaví první bod

Krejčí: Můj nejhorší zápas ve Spartě. Jaké si vzít poučení?