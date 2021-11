Kalamita v Plzni: bez brankáře, stopera i útoku! Chorý se vyhnul operaci

Plzeňský stroj na (často vydřená) vítězství se zasekl, mužstvo ztratilo tři zápasy po sobě – na vyřazení z MOL Cupu v Mladé Boleslavi (0:2) tým navázal bolavou prohrou na Slavii (0:2) a domácí remízou s Olomoucí (0:0). Bodové ztráty, kvůli nimž Viktorii sesadila z čela ligové tabulky Slavia, doprovází pořádný tajfun v hráčském materiálu.

První problém jsou disciplinární absence – Radim Řezník a Luděk Pernica ještě pykají za vyloučení v Edenu, naopak do sestavy se po reprezentační pauze může vrátit třetí hříšník Jhon Mosquera. Po Olomouci odpadl vyloučený zadák Filip Kaša, čtvrtá žlutá v sezoně vyautovala také Lukáše Kalvacha, který zápas dohrával na stoperu.

Kvůli tomu řeší trenérský štáb rébus v defenzivě. Až na Lukáše Hejdu zůstávají mimo všichni stopeři, do náročné zkoušky na Baníku musí Michal Bílek a jeho spolupracovníci improvizovat. Variant existuje několik.

Pravděpodobné je zasunutí Dominika Janoška, jenž na pozici štítového záložníka zdatně šlape na paty Kalvachovi a prezentuje se ve slušné formě. Pokud budou chtít trenéři vsadit na vyššího hráče, lze ukázat na Modou N'Diayeho. Za áčko si zahrál naposledy v srpnu, po zranění zvládl dva zápasy za béčko. Jeho pozice je také spíš na defenzivní „šestce“, ale s hrou na stoperu má zkušenosti.

Nejistá situace panuje okolo Jindřicha Staňka. První gólman kvůli zdravotním problémům předčasně opustil reprezentační sraz. Podle informací Sportu jde o lehčí výron v kotníku, ale zůstává ve hře, že se plzeňská opora posledních měsíců stihne dát do kupy a v Ostravě nastoupí.

Západočeské soužení trvá i na opačné straně hřiště. Tomáš Chorý odnesl úder loktem od olomouckého Florenta Poulola otřesem mozku a zlomeninou v obličeji. Doktoři nakonec nemuseli přistoupit k operaci, nicméně vytáhlý forvard si od zápasů odpočine. Olomoucký odchovanec ale bývá pořádně odolný, pokud mu lékaři dají svolení, mohl by se ještě do konce podzimu vrátit (Plzni zbývá odehrát pět zápasů).

Aktuálně na hrot zbývá pouze Jean-David Beauguel, směrem do následujících týdnů jde o mimořádně kritickou situaci. Systém Viktorie je stavěný na vysokého, odolného bouráka v čele ofenzivy. Pokud by nastaly problémy u Beauguela, jehož též často brzdí zdravotní komplikace, musel by na hrot někdo z ofenzivních záložníků. To sebou nese nutné překopání celého systému.

Přímo z Plzně se během čtvrtka k vyhlídkám na těžký šlágr na Baníku vyjadřovat nechtěli. Trenéři čekají do poslední chvíle, jak dopadne situace zejména kolem Jindřicha Staňka. Na dalších postech musí vyjít s tím, co zbývá k dispozici. Už nyní je jasné, že Viktoria pojede na Baník zranitelná a citelně oslabená.

Absence Plzně před zápasem na Baníku Radim Řezník - zbývají dva zápasy (trest za vyloučení na Slavii) Luděk Pernica - zbývá jeden zápas (trest za vyloučení na Slavii) Filip Kaša - jeden zápas (trest za vyloučení proti Olomouci) Lukáš Kalvach - jeden zápas (trest po 4. ŽK v zápase proti Olomouci) Tomáš Chorý - otřes mozku a zlomenina v obličeji Jindřich Staněk - svalové zranění, nejistý start Ondřej Pachlopník - dlouhodobé zranění kolene Václav Míka - rekonvalescence po operaci kolene NÁVRAT: Jhon Mosquera - k dispozici po jednozápasovém trestu

Pravděpodobná sestava Plzně Hruška – Havel, Janošek, Hejda, Mosquera – Bucha, Ndiaye – Kopic, Sýkora, Šulc – Beauguel. Absence: Řezník, Pernica, Kaša (všichni trest za ČK), Kalvach (trest za ŽK), Chorý, Míka, Pachlopník (všichni zranění), Staněk (nejistý start). Karetní ohrožení: Chorý, Janošek, Řezník, Havel, Mosquera, (všichni 3 ŽK).

