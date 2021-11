Ulichovi TOP kreativci: Špílmachr Stanciu, Dočkala drží standardky

Soubojová. Takové přízvisko nese fotbalová FORTUNA:LIGA. Přesto se v ní stále najdou hráči, kteří vynikají přehledem, technikou, driblinky, průnikovými přihrávkami a dalšími kousky, které rozhicují diváky. Ať už tyhle hvězdy řádí ve středu zálohy, nebo na kraji. „Toulavý špílmachr už dneska prakticky neexistuje, spíš je to druhý útočník, malý driblér. Nároky na takové hráče jsou úplně jiné: vyšší univerzálnost, hodně práce do defenzivy, perfektní fyzická připravenost,“ říká Ivo Ulich. Bývalý výtečný záložník Hradce Králové, Slavie či Mönchengladbachu přesto pro server iSport.cz okomentoval jedenáctku fotbalistů, kteří drží prapor zábavy. „Kdyby jich bylo víc, liga by vypadala jinak,“ míní.

Marek Matějovský Věk: 39 Klub: Mladá Boleslav Zápasy ve F:L: 355 Góly a asistence: 16+52 1,51 - Tolik průnikových přihrávek v přepočtu na 90 minut adresuje spoluhráčům (2. v lize). „Klasický špílmachr, jací byli deset let nazpátek. Nemá výraznou dynamiku, ale perfektně čte hru, má skvělé vidění, umí uvolnit hráče překvapivou přihrávkou, rozehrát standardní situaci i zakončit. Dnes je to pro něho složitější, hodně se musí pracovat dozadu, ale na současný fotbal se přizpůsobil a je schopen i v tomhle věku odehrát kvalitní zápasy. Klobouk dolů před hráči, kteří i v devětatřiceti hrají v ofenzivě a jsou schopni týmu něco dát.“ Liberec - Mladá Boleslav: Matějovského lob z půlky zaplachtil nad břevnem

Petr Ševčík Věk: 27 Klub: Slavia Praha Zápasy ve F:L: 124 Góly a asistence: 10+24 42,5 - Tolik přesných přihrávek adresoval spoluhráčům v přepočtu na 90 minut (4. v lize) „Nedostane se tolik ke standardním situacím, ale je to hodně pohyblivý hráč. A s výbornou střelou, což už několikrát dokázal. Jen by se potřeboval dostat výš do zakončení a být ještě produktivnější. Umí hrát líp, není ve stoprocentní formě.“ Slávista Petr Ševčík • Foto Michal Beránek / Sport

Václav Pilař Věk: 33 Klub: FK Jablonec Zápasy ve F:L: 158 Góly a asistence: 20+17 5,52 - Tolik driblinků jablonecký mazák předvede v přepočtu na 90 minut (3. v lize). „Hodně zajímavý hráč. Vyhovuje mu to zleva, hodně navádí balon na prostředek a pak zakončuje na zadní tyč. Škoda že ho zabrzdila zranění, přišel o dva tři roky kariéry v nejlepších letech. Dal se ale dohromady, pořád hraje v kvalitním mužstvu a je přínosem. Rychlostně je na tom furt dobře. Když bude zdravý, ještě si pár let zahraje a nějaké góly dá.“ Foto Michal Beránek/Sport

Ondřej Lingr Klub: Slavia Praha Věk: 23 Zápasy ve F:L: 111 Góly a asistence: 17+3 0,62 - Tolik činí jeho gólový průměr v přepočtu na 90 minut (4. v lize). „Znám ho od jeho patnácti let, byl jsem ambasadorem mládežnických reprezentací. Nebojí se hrát, i když se mu třeba nedaří, pořád se snaží nabízet. Je poctivý, pomáhá i defenzivě. Je vidět, že není líný na krok, je neustále v pohybu a na správných místech. I díky tomu dal pět gólů ve dvanácti utkáních, to je na záložníka slušná statistika.“ Dva góly, vyhrané souboje i skvělé centry! Takhle řádil Lingr proti Pardubicím

Jakub Pešek Věk: 28 Klub: Sparta Praha Zápasy ve F:L: 119 Góly a asistence: 21+13 5,48 - Tolik doteků v šestnátce má v přepočtu na 90 minut (3. v lize). Nejproduktivnější hráč (6+5). „Patří mezi zajímavé, hlavně rychlostní hráče, kterých má Sparta dost. Navíc si v rychlosti dokážou poradit s balonem. Mají velké předpoklady pro současný fotbal, a nejen pro českou ligu, ale i zahraniční angažmá. Takoví fotbalisté jsou k nezaplacení, jen ať je jich víc.“ Baník - Sparta: Pešek utekl strážcům a v úniku překonal Budínského, 0:1

Nicolae Stanciu Věk: 28 let Klub: Slavia Praha Zápasy ve F:L: 103 Góly a asistence: 27+29 3,71 - Tolik střel vyslal v přepočtu na devadesát minut v této sezoně (1. v lize). „Přesně ten komplexní ofenzivní a kreativní záložník, který splňuje aktuální nároky na špílmachra. Má výborné standardní situace, dobré zakončení oběma nohama, umí obejít soupeře i dát překvapivou přihrávku. Když přišel do Slavie, potřeboval chvíli čas na to se sehrát a zapracovat na kondici. Kritizoval jsem ho, že se tolik neprosazoval v těžších zápasech, proti silnějším soupeřům. Ale pak své kvality ukázal. Myslím, že až teď trochu polevil, ale je těžké hrát dva tři roky po sobě na vysoké úrovni. Úplně hluchý zápas nemá, vždy je schopen něco vymyslet, konstantně hraje dobře.“ Slavia - Hradec Králové: Stanciův přímák se zakroutil těsně vedle levé tyče

Ewerton Věk: 24 Klub: Mladá Boleslav Zápasy ve F:L: 46 Góly a asistence: 8+6 6,4 - Tolik driblinků předvede v přepočtu na 90 minut (2. v lize). Má také 0,4 asistencí (2. v lize). „Prokázal kvalitu v Pardubicích, možná i kvůli tomu, že už ho nemají, se dostaly do problémů. Tihle hráči jsou vrtkaví, za nás se říkalo rtuťovití, i když nevím, kdo na to tenkrát přišel… (směje se) Hrozně těžko se brání, jsou těžko čitelní, ještě když umí zakončovat oběma nohama. Kdyby takových fotbalistů bylo víc, tak by liga vypadala jinak a říkali bychom, že není tak soubojová, ale srovnatelná třeba s Holandskem. Tam je kreativních křídelních hráčů hodně, a liga podle toho vypadá.“ Mladá Boleslav - Bohemians: Rychlá reakce. Vyrovnání zařídil Ewerton, 1:1

Bořek Dočkal Klub: Sparta Praha Věk: 33 let Zápasy ve F:L: 256 zápasů Góly a asistence: 45+77 4,6 - Tolik zahraných standardních situací v přepočtu na 90 minut má na kontě (7. v lize). „Má hodně kritiků, ale i fandů. Léta dohání tím, že čte dobře hru, umí si vybrat prostor. Furt je platným hráčem, a hlavně má výborné standardní situace. To je základ. Jinak by měl v rámci toho, kam spěje Sparta, problém. Hlavně když chce hrát nátlakově. Vyniká i překvapivou finální nahrávkou, kterou nikdo nečeká, mezi obránce. To umí málokdo. Vidí, kde je volný prostor, jestli tam někdo nabíhá. I to je přidaná hodnota. Ale bude to mít čím dál těžší a těžší, tlačí se na něho mladá generace.“ Sparta - Teplice: Parádní kombinace domácích, málem ji dotáhli Minčev s Dočkalem

Milan Petržela Věk: 38 Klub: Slovácko Zápasy ve F:L: 436 Góly a asistence: 54+55 436 - Na takovou metu ligových zápasů dosáhl v minulém kole. Vyrovnal tak Stanislava Vlčka, víc utkání (465) odehrál jen Jaroslav Šilhavý. „Taky už má svůj věk, ale i rychlostní dispozice. Pořád je to v něm. Když se nezraní, ještě minimálně dvě sezony může odehrát. Teď vyrovnal Standu Vlčka v počtu ligových utkání, možná se dočkáme i nového rekordu.“ Olomouc - Slovácko: Petrželova obří dvojšance! Zpětná přihrávka a pak málem zakončení Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jan Kopic Klub: Viktoria Plzeň Věk: 31 Zápasy ve F:L: 269 Góly a asistence: 50+53 1,07 - Tolik získaných míčů v nebezpečném prostoru má v přepočtu na 90 minut (2. v lize). „Zaznamenal pokles výkonnosti, ale pokud je ve formě, jednoznačně splňuje kritéria jednoho z nejlepších kreativních fotbalistů. Nebojí se vzít míč a jít do rizika, obejít protihráče. Rychlostně je na tom dobře a má i výborné zakončení. Pro mě je na ještě vyšší úrovni než Milan Petržela.“ Plzeň - Jablonec: Kopic pláchl všem a střelou na zadní tyč zvyšuje už na 3:0