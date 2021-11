Další stovka pro Škodu: Už jsem si ji odbyl, snad s tím nikdo nepřijde

Další stovka pro Milana Škodu. Zkušený útočník rozsekl duel Mladé Boleslavi proti Zlínu jedinou brankou a zaznamenal svou stou branku v české lize. „Nečekal jsem na to, protože už dávno jsem sto ligových gólů měl,“ mávl Škoda rukou a odkázal na fakt, že do Klubu ligových kanonýrů vstoupil už během angažmá v tureckém Rizesporu. V Boleslavi se trápil spíš tím, že se osm soutěžních zápasů za sebou netrefil, soužení uťal minule v Českých Budějovicích.

Vstřelil jste stý gól v české lize. Vyhlížel jste tuhle branku netrpělivě?

„Ne, protože už dávno jsem sto ligových gólů měl. Až před pár týdny jsem začal vnímat, že je nemám také v české lize. Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl klukům k vítězství. Ale stovku v české lize jsem nevnímal.“

Nebojíte se tedy, že by vás tenhle počin mohl v kabině něco stát?

„Neříkejte to nahlas (úsměv). Ne, sto gólů už jsem si odbyl, tohle jsem už neřešil. Doufám, že s tímhle už za mnou nikdo nepřijde.“

Máte v paměti nějaký gól z české ligy, kterého si obzvlášť ceníte?

„Vůbec nedokážu odpovědět. Myslím, že dost gólů bylo vítězných. Těch si vážím nejvíc. I ten proti Zlínu takový byl. Vítězné mám nejradši.“

Prosadil jste se hlavou po rohovém kopu. Byl to váš typický gól?

„Musím říct, že Vrašťa (Vraštil) mi to dělal těžké, bránil mě dost natěsno, nebylo to s ním lehké. Ale v téhle situaci mě nechal trochu za sebou, přeběhl to. Já si couvnul za něj, byl jsem trochu v záklonu a spadlo to tam.“

V minulém kole v Českých Budějovicích jste se trefil po osmi soutěžních zápasech. Jak jste bral čekání na gól?

„Kdybych měl mnohem lepší střeleckou formu, než mám, mohl jsem mít třeba dvanáct gólů. Bohužel mi to nepadalo, jak bych si představoval. Nechci se ale rouhat, mám šest gólů. Ono když se vyhrává, nebolí to tak. Ale nežije se úplně snadno, když víte, že jste ztratili body kvůli tomu, že nedáte šance. Je to nepříjemné. Takový už je však fotbal, někdy vám to tam nepadá, jak byste si přál.“

Jak zatím hodnotíte angažmá v Mladé Boleslavi?

„Určitě jsem spokojený. Jediný problém je, že máme málo bodů. Jinak si na nic vůbec nestěžuji. Jsem rád, jak to tu funguje. Trápí mě jen bodový zisk.“