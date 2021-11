Bílek vysvětlil tah s Chorým: Moc jiných variant jsme neměli, zvládl to

Bylo těžké postavit Tomáše Chorého na stopera?

„Měli jsme hodně vykartovaných hráčů, ta možnost mě napadla hned po utkání s Olomoucí. Večer (po utkání) jsme dostali informaci, že Tomáš má nepříjemné zranění v obličeji. Nevěděli jsme, jak na tom bude. Absolvoval s námi dva tréninky, nakonec dostal svolení od lékaře, proto na tomto postu nastoupil on. Moc jiných variant už jsme neměli.“

Jak to proti Baníku podle vás zvládl?

„Na to, že tam hrál poprvé, velmi dobře. Takhle těžké ligové utkání pro něj vůbec nebylo jednoduché.“

Nezariskovali jste s jeho nasazením příliš?

„Určitě to risk byl. Tomáš do zápasu chtěl nastoupit, s maskou mohl, tak do toho šel.“

Co pro něj rozhodlo?

„Roli v tom také hrála jeho výška. Věděli jsme, že když se soupeři nebude dařit, Baník nasadí Klímu jako druhého hrotového vysokého útočníka k Almásimu.“

Jste spokojený s tím, jak jste zápas v Ostravě zvládli?

„Nechtěli jsme soupeře pouštět do takového tlaku, do jakého se dostal ve druhé půli, to jsme se nechali hodně zatlačit. Přišel jim na hřiště druhý vysoký hrotový útočník a dal dva góly. Škoda konce zápasu, kdy byli jsme aktivní, měli šance a závary, které jsme nedotáhli.“

Berete bod za konečnou remízu 2:2?

„Vzhledem k tomu, že jsme to měli výborně rozehrané, vedli 2:0 a ještě na konci poločasu měl šanci Beauguel, kdy šel sám na bránu… Tím jsme trošku zklamaní. Ale ani Sparta tady nevyhrála, také remizovala. Před zápasem jsme měli problémy hlavně se složením obrany a středové řady, bod musíme brát. I když jsme ze zápasu mohli vytěžit víc.“

S jakým plánem jste šli do zápasu?

„Chtěli jsme vytvořit aktivní blok kolem půlky a po zisku balonu chodit rychle nahoru. To se nám dařilo, ale chtěli jsme to vydržet celý zápas. Jenže ve druhé půli to zhruba 25 minut z naší strany takové nebylo a byli jsme pod tlakem. Náš plán byl hrát aktivně, rychle dopředu po zisku míče. Kluci to plnili dobře, není jednoduché tady vyhrát ani remizovat. Navíc jsme si vytvořili ještě tři příležitosti, které jsme nevyužili.“

Zaskočilo vás střídání Baníku ve druhém poločase?

„Soupeř prohrával 0:2, bylo logické, že ke změnám dojde, s tím jsme počítali. Stejně jako s tím, že tam dají druhého vysokého útočníka a budou do našeho pokutového území chodit centry. Je to škoda. Když vezmu zápas celkově, byli jsme k výhře blíž.“

Vyjádření Plzně „Po utkání s Olomoucí Tomáš utrpěl zlomeninu v obličeji a lehký otřes mozku. Zůstal na pozorování v nemocnici do druhého dne. Pak dostal od lékařů svolení k lehkému tréninku, následně mohl nastoupit s ochrannou maskou. Zlomenina v obličeji je, ale povolení od doktorů dostal, takže do zápasu mohl zasáhnout.“



Václav Hanzlík, tiskový mluvčí klubu

