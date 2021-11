Kadlecův návrat se zatím odkládá. Jarolím řekl, proč ho neposlal na Zlín

Velký návrat se blíží, ale zatím se odkládá. Útočník Václav Kadlec se podruhé za sebou vešel do nominace Mladé Boleslavi na zápas, ale stejně jako v Českých Budějovicích i proti Zlínu zůstal jen u rozcvičování. Do hry se nedostal. „Ale věřím, že do konce podzimní části by mohl naskočit,“ pravil nadějně boleslavský trenér Karel Jarolím po výhře 1:0 nad Fastavem.