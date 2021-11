Vrba: Obrovská rána. Hráči asi mysleli, že nastoupí proti dorostencům

Je to pro vás nejdrtivější ligová porážka v kariéře?

„Z pohledu výsledku určitě ne. Když jsem začínal v Baníku, prohráli jsme na Slavii ještě výrazněji. Pokud to dám ale do kontextu s našimi ambicemi, tak nejdrtivější asi je. Pro mě osobně určitě.“

Čím si takhle slabý výkon vysvětlujete?

„Vysvětlení je jednoduché. Slovácko bylo lepší, důraznější. Naši hráči si asi mysleli, že budou hrát proti dorostencům a souboje je nebudou tak bolet. Jenže my jsme je vlastně ani nepodstoupili. Soupeř nás přehrál fotbalově i důrazem. U prvních tří gólů to bylo jasně vidět. Souboje rozhodly a my je neuhrávali. Byl to od nás bezkontaktní výkon, Slovácko naopak hrálo velice dobře.“

Kdy jste v průběhu zápasu věděl, že už je zle?

„Po druhém inkasovaném gólu. V tu chvíli mi bylo jasné, že už to nebude takové, jaké jsme si to představovali. Začátek z naší strany nebyl úplně zlý, měli jsme tam dvě nebo tři náznakové věci, brejk Minčeva. Slovácko ale krátce poté dalo gól a pak už se to pro nás vyvíjelo hodně špatně. Snažili jsme se hrát fotbal, ale bylo to neúčelné. Vlastně jsme si nevytvořili pořádnou šanci.“

Slovácko - Sparta: Jurečka si parádně poradil se Štetinou a nádherně zavěsil za Nitu! 2:0

Jaký dojem jste měl z mužstva v týdnu? Většina hráčů působila dojmem, že na utkání nejsou po psychické stránce absolutně připravení…

„Hráči přijeli tři dny před zápasem ze srazů národních týmů. Ty první utkání jsou pak složitější, tak to je. V sezoně jsme se o tom už několikrát přesvědčili. Jestli ale byli hráči hlavou jinde, to je otázka spíš pro ně.“

Jak drtivou ranou do titulových ambic je pro vás tento výprask?

„Pro mě osobně je to obrovská rána.“

Věříte, že šlo o jednorázový výpadek? Nebo vnímáte hlubší problémy?

„Spíš jsme si mysleli, že jádro mužstva je nějakým způsobem vytvořené. Že se můžeme v důležitých zápasech opřít o určité hráče. Ti nás ale zklamali.“

Mluvil jste o tom, že jste zaostávali v osobních soubojích a důrazu. Je ale tým typologicky složen tak, aby se v těchto aspektech dokázal výrazněji zlepšit?

„Pokud nevyhrávají souboje stopeři, je to postavené úplně na hlavu.“

Zařadilo se ve vašich očích Slovácko tímhle výkonem mezi aspiranty na titul?

„Mají obrovskou výhodu v tom, že jsou pohromadě delší dobu. Platí to i pro trenéra, to je jejich velké plus. Kádr doplňují jednotlivci, kteří se postupně zabudovávají do mužstva. Otázkou je, jak by to vypadalo, kdyby si vyzkoušeli ty šílené anglické týdny s vloženými zápasy.“