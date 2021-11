Žolíci Baníku: zlom pro Klímu a šance pro Sora? Azevedo dotrucoval

Prý to bylo v plánu. S jediným rozdílem – že do té doby vydrží bezbrankový stav a změny pak tříbodově překlopí utkání na stranu domácích. Řeč je o střídáních Baníku, jehož lavička se tentokrát kvůli mnohačetným absencím soupeře mohla té plzeňské směle rovnat. Potvrdilo se.

„Vždycky chceme, ať nám střídání vyjdou. S tím do toho jdeme. A všichni viděli, že to vyšlo,“ prohodil sebevědomě kouč Slezanů Ondřej Smetana.

Pojďme konkrétně po jménech. Povedlo se už poločasové nasazení křídelníka Carlose de Azeveda za chybujícího beka Jana Jurošku. Gigli Ndefe se stáhl do obrany a Ostravští začali mít navrch.

Brazilec, který se podle informací Sportu v posledních týdnech kvůli ztrátě místa v základní sestavě nechoval zrovna jako top profík a občas trucoval, příležitost využil. Byl silný na balonu, makal.

„Carlos nám pomohl, využívali jsme ho v meziprostoru. Podržel míč, díky němu jsme byli rychlejší a přesnější,“ pochvaloval si trenér.

Azevedův drajv však až na Kaločovu dělovku do spojnice tyče a břevna k šancím nevedl. Hlavní chod přišel až po hodině hry s nástupem Jiřího Klímy a Yiry Sora. To už provizorně složená defenziva Viktorie dobře věděla, že udržet náskok 2:0, který vznikl naivním chováním domácích, bude zatraceně složité. I do té doby solidně hrající stoperský záskok Tomáš Chorý se začal potit.

„Věděli jsme, že když se Baníku nebude dařit, nasadí Klímu jako druhého hrotového vysokého útočníka k Almásimu,“ popisoval kouč Plzně Michal Bílek.

Poradit si s tím však jeho mančaft nedokázal. Agresivní Klíma dokázal dvakrát využít kolmého vybídnutí rychlonohého Sora a z jasně se vyvíjející „dvojky“ byla zničehonic remíza. Oba Jirkové si jednoznačně řekli o větší minutáž či rovnou místo v zahajovací jedenáctce. FCB čeká anglický týden (ve středu dohrávka v Karviné, v sobotu mač ve Zlíně), tudíž se nabízí rozložit síly.

„Na tréninku vidíme, že je Klímič kvalitní hráč. Jsme rádi, že tady je. Akorát se potřeboval po delší době prosadit. Šance měl, konečně to přišlo,“ byl rád Smetana. „Nevím, jestli to byl jeho nejlepší zápas u nás. Myslím, že už hrál i líp. Ale nepodpořil to góly. Teď se mu to podařilo, což je ta lepší varianta.“

Klíma přišel na Bazaly v létě v rámci mladoboleslavského balíčku se středopolařem Lukášem Budínským za nemalý peníz, ale potenciál dosud nerozvinul. I kvůli zdravotním problémům. Zlobil ho stehenní sval, do soboty se trefil jen jednou v lize a jednou v poháru. Teď by mohl přijít důležitý zlom, zvlášť když Baník třetího forvarda nemá. Tomáše Zajíce poslal hostovat do polského Lubinu a s talentovaným odchovancem Danielem Śmigou to vypadá na rozchod, zájem má třeba Slavia.

Sor se veřejné pochvaly nedočkal, je veřejným tajemstvím, že se Smetanou nemá tak vřelý vztah jako zkušenější borci. Dvěma „áčky“ se nicméně stal nejproduktivnějším křídlem v kádru (1+4), stačilo mu na to pouhých 404 ligových minut v tomto ročníku. Třeba další přidá na půdě MFK...