Slovácko stranou reprezentace. Šance pro „dělníka“, u ostatních je brzda

Ta otázka se nabízí, po nedělním koncertu proti Spartě zvlášť. Jsou ve Slovácku hráči, které by měl začít využívat i reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý? Dosud povolal (dvakrát) pouze brankáře Filipa Nguyena, a to dodatečně jako trojku. V zápase mu šanci nedal. Nikdo další mu nepřišel dost dobrý. „Třeba Marek Havlík by si to určitě zasloužil,“ zmínil Martin Svědík, kouč ligové senzace, jméno pracovitého záložníka.

Ze Sparty, Slavie a Plzně do kádru seniorského áčka proudí hráči pravidelně. Slovácko, které je na tom v sezoně herně minimálně stejně či líp než tuzemské velkokluby, zůstává stranou. Částečně pochopitelně. Většina opor druhého celku FORTUNA:LIGY je ve věkové kategorii 30+. Perspektiva pro národní tým tedy minimální. Efekt jejich nominace může být jen krátkodobý. A vše nasvědčuje tomu, že tohle není cesta Jaroslava Šilhavého.

Kádr Slovácka je specifický, unikátní. V obraně, která drží celou hru, nastupují samí třicátníci. Od pravého beka Petra Reinberka (32), přes stopery Stanislava Hofmanna (31), Michala Kadlece (36), po levého zadáka Jana Kalabišku (34).

29,54 Takový věkový průměr měla v neděli proti Spartě základní jedenáctka 1. FC Slovácko.

Kadlecovi s Kalabiškou navíc naskočí v prosinci další rok. Proto jsou pro nároďák v podstatě vyautovaní, byť čistě dle výkonnostních kritérií by si zasloužili v elitním týmu Česka být. Nezpochybnitelně. Jejich výkony ve šlágru se Spartou na to daly jen razítko. „Může mě mrzet, že trenér nepovolá naše hráče. Ale já jsem taky byl u reprezentace. Vím, že výběr není jednoduchý. Trenér Šilhavý má svoje představy o hře,“ podotkl Svědík. „Je to čistě jeho zodpovědnost a vůle. Nic mu nevyčítám.“

Jelikož sám působil u mládežnických týmů, dokáže se vcítit do myšlení kolegy u áčka. Ví, že se kouká i na to, kolik má který hráč odžito. Proto se dá těžko očekávat, že v březnové baráži o MS v Kataru svěří levou lajnu Kalabiškovi, ačkoliv rodák z Příbrami prožívá nejlepší období své kariéry.

Příkladně podporuje ofenzivu, dává góly, přihrává na ně, vyhrává souboje. Jenže…Dva dny před Štědrým dnem oslaví 35. narozeniny. „Myslím, že věk roli hraje. Nevím, jak by to bylo vnímáno,“ zamyslel se Svědík nad případnou Kalabiškovou nominací. Šilhavý a jeho pobočníci mají v merku spíš dvaadvacetiletého Ondřeje Zmrzlého z Olomouce. „Samozřejmě by měly rozhodovat výkony, ale měla by tam být i perspektiva směrem k reprezentaci a cestě, kterou se bude ubírat. Je pro mě těžké to hodnotit,“ přiznal kouč úspěšného Slovácka.

Každopádně by uvítal, kdyby si stavitelé reprezentace na některého jeho svěřence v blízké budoucnosti vzpomněli. Pár tipů Svědík má, jmenovat je však nechce. Konkrétně zmínil jen středopolaře Havlíka (26), který se jako jeden z mála nachází ve fotbalově produktivním věku. A přijde mu lehce nedoceněný. „Dělá černou práci, kterou nikdo nevidí. Přitom zastaví obrovské množství akcí,“ zdůraznil trenér. „Možná by si nominaci zasloužili ještě jeden, dva další,“ dodal.

Výzva pro Šilhavého?

