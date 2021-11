Pokorný ve 28 letech končí kariéru: Uvnitř jsem se trápil, ulevilo se mi

Loni v květnu v rozhovoru pro deník Sport rozverně vyprávěl: „Někdy mám náladu, že bych hrál klidně do padesáti.“ Lukáš Pokorný nehrál ani do třiceti, po šňůře zranění a návratů řekl dost. V lize se naposledy objevil koncem loňského srpna: v zelenobílém dresu Bohemians odehrál symbolickou minutu na konci zápasu v Brně.

„Cítím k fotbalu respekt a vděčnost za to, co mi dal, ale už mi to stačilo,“ vzkázal Pokorný v upřímném vyznání pro web Bez frází. Blonďatý sympaťák toho do osmadvaceti stihl dost. Doma v Liberci si vychutnal triumf v národním poháru, se Slovanem si střihl sváteční bitvy v Evropské lize, a když u něj přistála nabídka z francouzského Montpellier, neváhal. Od trenéra Karla Jarolíma dostal i jednu šanci v reprezentaci, v srpnu 2016 odehrál poločas přáteláku s Arménií.

O velkém fotbale snil odmala, platil za vyhlášeného poctivce. Nikdy nic nešidil, naopak. Se svojí pílí šel často do extrému: třeba těsně před přestupem do Francie si ještě šel zaběhat na schody – a natáhl si sval. Navíc ho užíraly vnitřní strachy, na hřišti se bál udělat chybu.

„Čím víc se zápas blížil, tím víc jsem měl sevřený žaludek, celé dny až do poslední minuty před výkopem, a hlavu ve víru přemýšlení, jak to udělat, abych nic neposral,“ líčil pro Bez frází.

„Stačil jediný slabší výkon – což se ve sportu děje úplně každému – a jako bych začínal odznova. Proto ať jsem hrál jakkoliv, stejně jsem dál zůstával ve své standardní křeči, abych dělal pořád všechno správně, abych byl připravený.“ I tahle slova ilustrují, že Pokorný svojí otevřeností a ochotou mluvit o choulostivých tématech patří ve fotbalovém světě plném vlčáků k výjimkám.

Ve Francii vydržel rok, v zimě 2018 se vrátil do Česka. Od té doby stihl jen jednatřicet ligových partií za Slavii a Bohemians, šel z jednoho zranění do druhého. „Mé tělo moc dobře poznalo, že se celou tu dobu přepínám, a tak mi začalo dávat signály. V průběhu kariéry jsem často míval různé bolístky, vymknuté kotníky, natažené svaly, bloklá záda... Nepamatuju rok v kuse, kdy bych zůstal zdravý,“ vzpomínal Pokorný.

Největší torturu prožíval v posledních letech, po zánětu stydké kosti si přetrhal vazy v koleni. Během letošního léta se mořil v posilovně a dohodl se na trénincích s druholigovou Duklou, jenže hlava mu návrat nedovolila: „Necítil jsem natěšení. Cítil jsem úzkost. Vím, že už bych fotbalu nedokázal obětovat tolik, co je potřeba. Neuvěřitelně se mi ulevilo.“