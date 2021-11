Rozdíloví žolící v lize: SORry za ten fičák, obr z polepšovny i reprezentanti

Kdo jsou žolíci FORTUNA:LIGY, kteří z pozice náhradníků dokáží změnit vývoj a výsledek zápasů? • FOTO: Koláž iSport.cz Někdejší útočník Ole Gunnar Solskjaer si během kariéry v Manchesteru United vysloužil označení nejlepší náhradník na světě. Možná mu to vadilo, protože každý chce hrát od začátku, pravdou však je, že do unavené obrany se střídající Nor prosazoval pravidelně. I FORTUNA:LIGA má své superžolíky. Během podzimu si důležitou, byť trochu nevděčnou roli vydobyli zajímaví cizinci, ale překvapivě i spoluhráči ze širšího kádru české reprezentace. Tleskáme za přístup!

Nigerijský vichr Yira Sor (21 let, Baník) V sezoně: 439 minut, 2+5 Jako žolík: 201 minut, 1+4 Průměrná známka Sportu: 6,0 Nigerijcovo jméno v posledních dnech rezonuje nejvíc. V sobotu mu půlhodina proti Plzni stačila na bilanci 0+2, ve středu v Karviné stihl za stejný časový úsek 1+1. Česko už dobře ví, že Sor nejsou jen autobusy, ale také jeden z nejzajímavějších křídelníků soutěže. „Je to extrémně talentovaný mladý kluk z Afriky,“ popisuje trenér Baníku Ondřej Smetana, „ale chce to trpělivost,“ dodává druhým dechem. Není tajemstvím, že Sorův celkový přístup zpočátku nebyl ideální, díky dynamice i jemné práci s míčem má však obrovský potenciál. Tak ho, „Yirko“, nepromrhej. Baník - Plzeň: Sor si parádně navedl balon do středu, Klíma srovnal na 2:2!

Reprezentanti z Edenu Michael Krmenčík (28 let, Slavia) V sezoně: 366 minut, 4+4 Jako žolík: 177 minut, 2+3 Průměrná známka Sportu: 5,78 Ondřej Lingr (23 let, Slavia) V sezoně: 715 minut, 7+0 Jako žolík: 277 minut, 5+0 Průměrná známka Sportu: 6,46 Výraz náhradníci není pro slávistickou dvojici úplně přesný. Jak Michael Krmenčík, tak Ondřej Lingr toho totiž zatím odehráli více jako členové základní sestavy. Nicméně faktem je, že produktivnější jsou oba ve chvíli, když do zápasu nastupují z lavičky. Zvlášť Lingrovi tato úloha v poslední době sedí, při pětigólových výhrách proti Jablonci a Pardubicím se pokaždé zaskvěl dvěma brankami. Za přístup a přínos ho pravidelně chválí kouč Jindřich Trpišovský, reprezentační pozvánka by ho brzy neměla minout. Potkat by se tam mohl právě s Krmenčíkem, jenž předvedl nejlepší výkon v září v Ďolíčku proti Bohemians. Za druhý poločas stihl jednu trefu a dvě áčka. Pardubice - Slavia: Lingr našel Krmenčíka, který zakončoval akrobaticky mimo bránu

Obr z polepšovny Rigino Cicilia (27 let, Slovácko) V sezoně: 192 minut, 3+1 Jako žolík: 192 minut, 3+1 Průměrná známka Sportu: 6,4 V úvodu sezony se v Uherském Hradišti natáčela nová rodinná komedie – Jak dostat „Regiho“ do polepšovny. Snímek má happy end, zlobivý Nizozemec začal sekat latinu. Na klub už nechodí pokuty za Ciciliovy přestupky v autě, trenér Martin Svědík už nemusí tak moc zvyšovat hlas. Z téměř nepotřebného útočníka se stal důležitý borec. Byť místo v základní sestavě zaslouženě okupuje sedmigólový Václav Jurečka, téměř dvoumetrový hromotluk má na hru Slovácka zásadní vliv. S ním na place se v soupeřově šestnáctce mění pořádky. Faktor X v boji o čelo tabulky? Pět bouráků Slovácka: Nečekaný střelec, rychlík na beku i ostřílený stoper Slovácko - Sparta: Cicilia dokonal demolici! Nitovi propadla rána do sítě, 4:0

Chladnokrevný pojišťovák Matěj Koubek (21 let, Bohemians) V sezoně: 181 minut, 3+0 Jako žolík: 123 minut, 3+0 Průměrná známka Sportu: 5,2 Je libo něco pojistit? Ideálně vedení v zápase (a nikoli auto)? Pak je tu pro vás pracant z Ďolíčku. Koubek strávil předchozí dva ročníky na hostováních ve druhé lize – nejdříve v Jihlavě, poté v Ústí nad Labem – a nabyté zkušenosti teď zúročuje mezi elitou. Tři ze čtyř výher Bohemians v této sezoně jistil ze střídačky třemi góly. Dřív v koncovce plašil, v současnosti mu stačí minimum času a prostoru na to, aby chladnokrevně zakončil. Ví o tom i reprezentace do 21 let, do jejíhož kádru šikovný útočník patří. Problém je v minutáži, konkurence na hrotu „klokanů“ je velká. Vydržet! Bohemians - České Budějovice: Je rozhodnuto, na 3:1 zvýšil přesnou střelou Koubek

Slovensko-bahrajnská kooperace Ĺubomír Tupta (23 let, Liberec) V sezoně: 328 minut, 3+0 Jako žolík: 132 minut, 2+0 Průměrná známka Sportu: 5,71 Júsuf Hilál (28 let, Liberec) V sezoně: 295 minut, 3+2 Jako žolík: 110 minut, 2+1 Průměrná známka Sportu: 6,0 Bývalý kouč Pavel Hoftych musí koukat, jaký arzenál má jeho nástupce Luboš Kozel k dispozici. Last minut posily se Liberci fakt povedly, nutno však pochválit i nový realizační tým za bleskovou adaptaci. Upřímně – kdo znal před sezonou někdejšího mládežnického reprezentanta Slovenska Tuptu? Zřejmě jen opravdoví fajnšmekři nižších italských soutěží, kde útočník působil. Na severu Čech vstřelil tři vítězné góly, které Slovan katapultovaly do klidného středu tabulky s jednobodovou ztrátou na šestý Hradec Králové. Ještě lepší produktivitu má slávista Júsuf, který už to pod Ještědem dobře znal. Co se osobních čísel týče, má zaděláno na nejlepší ročník v kariéře. Karviná - Liberec: Pohroma pro domácí, v nastavení se hlavou prosadil Júsuf, 1:2!