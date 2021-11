Zachránce Procházka po Baníku: Nemohl jsem věřit, že prohráváme

Počkal si na Vakhův přetažený roh a z okraje šestnáctky ho z voleje napral do sítě. Parádní přízemní rána Václava Procházky (37) zachránila Zlínu sobotní večer. Porážku by stoper moc těžko kousal. „Máme ohlasy z tribuny, že to byl náš nejlepší výkon v sezoně. Pro fanoušky to byl skvělý zápas,“ mínil střelecký spasitel Fastavu.

Svůj první gól v sezoně si schoval na příhodnou chvíli. V 86. minutě Procházka vyrovnal na 2:2 proti Baníku, odkud do Zlína minulé léto přestoupil. Proto také on odehrál bitvu s tradičním rivalem ve velkých emocích. „Cítil jsem, že máme sílu až do konce,“ těšilo jej.

Šel ten volej na 2:2 vůbec trefit líp?

„Mohl jsem to trefit do šibenice. (úsměv) Jsem rád, že jsem se tam vůbec dostal. V utkání jsem do té doby na standardky nechodil. Před tou střelou jsem si ještě stihl zařvat. Odrazilo se to ke mně a dobře jsem to trefil.“

SESTŘIH: Zlín - Baník Ostrava 2:2. Ševci dvakrát dotahovali, v závěru vyrovnal Procházka

Takový zápas jste na podzim ještě nehráli, co?

„V první půlce jsme si vytvořili určitě pět vyložených, stoprocentních šancí. Gól nedáme a zase prohráváme po standardní situaci. To je hrozná škoda. Zase musíme dohánět. Vyrovnáme, a pak přijde penalta. Vůbec jsem nemohl věřit, že můžeme prohrávat. Po takovém dobrém výkonu a po tolika dobrých příležitostech. Musíme brát aspoň ten bod, i když je to pro mě ztráta.“

Cítili jste velkou křivdu po verdiktech sudího Pavla Fraňka a zásazích VAR?

„Když dvakrát zasáhne VAR a vždy proti vám, nějakou křivdu určitě cítíte. Ale musíme se na to podívat. Ještě jsem to neviděl. Doufám, že zasáhl správně.“

Vraštilovy nůžky mohly být gólem sezony…

„Bylo mi ho líto. Ten gól by si zasloužil. Standardky nám dobře lítaly do vápna, měli jsme jich spoustu. Od začátku zápasu jsem cítil, že nám akce vychází a jsme nebezpeční. Ke konci už jsme byli nervózní, protože ty situace šly proti nám. Ale nakonec jsme si vytvořili dost rohů a po vyrovnání jsme se dokonce hnali za třemi body. Za to jsem hrozně rád. Ukázali jsme velkou sílu. Šance, které si teď vytváříme, bychom ale měli začít co nejdřív proměňovat.“

Na tribunách bylo jen pár stovek diváků. Přišlo vám, že je prázdno?

„Samozřejmě je škoda, že stadion nemohl být úplně plný. S Baníkem je vždycky skvělá kulisa. Tyhle zápasy jsou vyostřené. Ale i tak jsme cítili velkou podporu. Poslední výsledky proti Baníku jsme neměli vůbec dobré, chtěli jsme to napravit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Tkáč, 86. Procházka Hosté: 16. Almási, 52. de Azevedo Sestavy Domácí: Rakovan – Matejov, Procházka, Vraštil, Cedidla (90+1. Simerský) – Čanturišvili, Tkáč (84. Janetzký), Conde (90+1. Hlinka), R. Hrubý, Y. Dramé (70. Fantiš) – Poznar (C). Hosté: Budinský – Juroška, Svozil, Lischka, Ndefe – Kaloč, Tetour (79. J. Pokorný) – Sor (61. D. Buchta), Kuzmanović (C) (46. Jiří Klíma), Potočný (46. de Azevedo) – Almási. Náhradníci Domácí: Šiška, Simerský, Hrdlička, Nečas, Hlinka, Janetzký, Fantiš Hosté: Murin, Sanneh, Pokorný, Budínský, de Azevedo, Buchta, Klíma Karty Domácí: Čanturišvili, Cedidla, Poznar, Procházka Hosté: Tetour, Kaloč Rozhodčí Franěk – Kubr, Dohnálek Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 576 diváků

Zlín - Baník: Panenka de Azevedo! Brazilec proměnil penaltu dloubákem, 1:2