Bílek o smršti Plzně: Tohle jsme potřebovali. S Bohemkou soucítím

S reakcí týmu, který ukončil šňůru tří zápasů bez výhry, byl Michal Bílek stoprocentně spokojen. Plzeň spláchla Bohemians 6:0 a naladila se na výjezd do Uherského Hradiště v příštím kole. „Věřím, že nás to před zápasem na Slovácku posílí, jsem rád, jak to dopadlo,“ uvedl trenér Viktorie.

Jak vysokou výhru hodnotíte?

„Poslední zápasy nám výsledkově nevyšly, proto jsem rád, že jsme to tentokrát takhle zvládli. Potřebovali jsme to. Střelecky se navíc prosadili hráči, co na to dlouho čekali, to je také důležité. Věřím, že nás to před zápasem na Slovácku posílí, jsem rád, jak to dopadlo.“

Paradoxně se ani jednou netrefil nejlepší střelec týmu Jean-David Beauguel. Ale to nevadilo, že?

„Jednoznačně. Jsem rád, že Bogy střílí, mockrát nám pomohl. Tentokrát se neprosadil, ale nic se neděje. Naopak je důležité, že se trefili jiní, pro jejich sebevědomí je to výborné. Do dalších zápasů nám to pomůže.“

Připomenul vám gól Jhona Mosquery legendární lob Karla Poborského?

„Přiznám se, že to mi nenaskočilo, byla to úplně jiná situace. Ale byla to nádherná akce, ze středu pole jsme trefili rozběhnutého hráče, který to krásně zakončil. Nejhezčí ze šesti gólů, co jsme dali.“

Co vůbec výkonu Jhona Mosquery říkáte?

„Mosquera je velmi platný hráč, má agresivitu, rychlost, je tahový dopředu, což nutně potřebujeme. Pro nás je to důležitý hráč, jsem rád, že je produktivní, zatím jsme s jeho angažmá spokojeni.“

Pomohli vám i Bohemians, kteří se snažili hrát a nebetonovali?

„Bohemka má pracovitý a bojovný tým, který se snaží hrát aktivně. Jsou pro každého nepříjemní. Snažili se nás presovat, ale jsem rád, že se nám z toho dařilo vycházet a pak jsme trestali. Nicméně s Bohemkou soucítím, prohrát tak vysoko je nepříjemné.“

Pavel Bucha čekal na první ligový gól v sezoně hodně dlouho, že?

„Obecně jsme potřebovali, aby se trefili hráči ze středu pole. Věřím, že ho to posílí, střelu má výbornou, hodně se do toho tlačí.“

Zatímco vy jste vysoko vyhráli, Slovácko utržilo v Českých Budějovicích tvrdý direkt, když proti deseti ztratilo vedení 2:0. Je to pro vás před vzájemným zápasem výhoda?

„Určitě ne, Slovácko i v Budějovicích předvedlo velmi dobrý výkon. V posledních dvaceti minutách tam došlo k problému a nakonec prohráli, ale s jeho týmem to nezacloumá, ani je to nerozhodí. Ke Slovácku mám naopak velký respekt, hrají dobře delší dobu, ne jen tuto sezonu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Pernica, 31. J. Kopic, 36. Mosquera, 62. Bucha, 64. J. Sýkora, 79. Kayamba Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – M. Havel (71. Kaša), Pernica, Hejda (C), J. Sýkora – Bucha (82. Káčer), Kalvach – J. Kopic, Al. Čermák (60. P. Šulc), Mosquera (60. Kayamba) – Beauguel (60. Chorý). Hosté: Bačkovský – Bartek, Köstl, Jindřišek (C), J. Kovařík (60. Vala) – M. Dostál, Ljovin, Květ (88. Ugwu), V. Novák (75. Vacek) – Keita (46. Koubek), Puškáč (60. Necid). Náhradníci Domácí: Hruška, Kayamba, Chorý, Šulc, Kaša, Janošek, Káčer Hosté: Le Giang, Hronek, Koubek, Vala, Vacek, Ugwu, Necid Rozhodčí Berka – Paták, Antoníček. Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 1000 diváků

