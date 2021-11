Šéf LFA: Prázdné stadiony a přeplněné obchody. Je to tak opravdu správně?

Nepřekvapilo ho, že kvůli špatné epidemiologické situaci zasáhla fotbal další opatření omezující počet fanoušků v hledištích. Na druhou stranu šéfa LFA Dušana Svobodu mrzí, že restrikce byly vyhlášeny na poslední chvíli a nebyly doplněny i dovětkem o tom, jak budou kompenzovány. „Když to jde u trhovců na adventních trzích, mělo by to jít i pro sport,“ říká. Navíc ho překvapilo, že omezení tisíc lidí na zápas je stejné pro venkovní arény i malé uzavřené haly. „Snad je to rozhodnutí udělané na základě relevantních dat,“ doufá.

Co říkáte na nová vládní opatření, která pouští do hledišť nejen fotbalových stadionů jen tisíc lidí, kteří jsou naočkováni nebo prodělali covid?

„Na to není jednoduchá odpověď. Vnímám to v kontextu celé té složité epidemiologické situace i toho, kolik lidí je momentálně v zahlcených nemocnicích. Takže v tomto ohledu to musíme akceptovat a chápat. Protože jsou nyní bohužel vážnější věci než to, jestli mohou fanoušci chodit na fotbal přímo na stadion, nebo ho jen sledovat v televizi. Jednu poznámku si nicméně neodpustím…“

Jakou?

„Překvapilo mě, jak překotně bylo to opatření vyhlášeno. Dozvěděli jsme se ho ve čtvrtek odpoledne a zasáhlo to už víkendový program. Přitom si myslím, že ten nepříznivý vývoj se dal už několik dnů před tím docela dobře predikovat. Takže bych buď čekal, že se to dozvíme dřív, nebo že to opatření vejde v platnost až v pondělí. Protože takto to bylo pro kluby opravdu extrémně složité uskutečnit.“

Kluby musely měnit ticketingové systémy, stornovat už zakoupené vstupenky. Máte od nich zpětnou vazbu, jak to zvládaly?

„Tak co vím, přistoupily k tomu opravdu zodpovědně. Ale na rovinu říkám, že v tak krátkém čase se taková akce nedá zvládnout dobře. Řada fanoušků, kteří už měli na zápasy lístky, musela být logicky naštvaná či zklamaná. Ale chci na všechny apelovat, ať v této složité situaci, kdy vidíme vyčerpané zdravotníky a pacienty převážené vrtulníky z jedné nemocnice do druhé, máme jeden pro druhého více pochopení. A samozřejmě budu rád, když se příště podobné zásadní omezení dozvíme trochu dřív.“

Tisícovka lidí platí jak pro rozlehlý fotbalový stadion, tak pro malou halu, která tak teoreticky může být stále vyprodaná. Není to nelogické?

„Toto mě překvapilo. Čekal jsem, že mezi venkovním stadionem a třeba menší sportovní halou bude nějaký rozdíl nebo že se to bude řešit procentním omezením kapacity. Na ligu nyní chodilo zhruba 33 tisíc diváků na kolo, kteří se rozmístili na osm venkovních stadionů. Kapacita stadionů byla i kvůli covidu a těm předešlým opatřením obsazená kolem 42 procent, což znamená méně než každá druhá sedačka. Vedle toho uzavřená hala se zastaralou vzduchotechnikou pro tisíc lidí může být fakticky dál plná. Doufám jen, že se tu opravdu postupovalo na základě jasných dat a vše je promyšlené. Pokud ano, je třeba to prostě akceptovat.“

Máte vůbec v této hektické době, kdy se navíc mění vláda, šanci o těchto opatřeních s někým mluvit a diskutovat?

„Vláda se sice měnit bude, ale ti výkonní úředníci na ministerstvech zůstávají. Takže v tomto ohledu ano. Na druhou stranu jsem zvědavý, s jakým přístupem nová vláda a nový ministr zdravotnictví přijde. Jen doufám, že jsme teď v bodu kulminace epidemiologické situace a v řádu týdnů to bude lepší.“

Nečekal jste také, že pro očkované fanoušky budou nařízení benevolentnější? Vždyť řada z nich se očkovala i pro to, aby třeba na sport mohla dál chodit…

„Čekal, ale platí to, co jsem už říkal: doufám, že ta opatření mají logiku a vycházejí z dat. A nabízím ještě jeden pohled na věc, který nevím, jak hodně byl brán v potaz: pokud lidem zakážete chodit třeba na venkovní sportovní akce či vánoční trhy, je podle mě naivní si myslet, že všichni zůstanou sedět celé dny doma. Oni se jen někam přesunou.“

Tak nákupní centra praskala o víkendu ve švech…

„Ano. A pak je třeba jen zvážit, zda část těch lidí nevyměnila v podstatě celkem bezpečné prostředí venkovního stadionu za nějaké méně bezpečné. Tak jen doufám, že tenhle můj laický pohled na věc není pravdivý…“

Co poslední opatření znamená pro kluby finančně?

„Je to pro ně další rána. Zvlášť pro ty kluby, které za sebou nemají zázemí ekonomicky silných vlastníků, to je opravdu problém. Zvlášť když si uvědomíte, že toto není zdaleka první omezení, navíc rostou ceny energií a zvýšené náklady mají kluby už mnoho měsíců i kvůli hygienickým opatřením. Takže mě mrzí, že když se nějaké opatření vyhlásí, nepřijde rovnou i dovětek o tom, jak se bude kompenzovat. Mluví se tu o kompenzacích pro trhovce na adventních trzích, se kterými souhlasím, ale stejně tak by se nemělo zapomínat na ostatní, kterých se to omezení dotkne. Podobně jako v lednu už asi neprodáte vánoční ozdoby, tak zpětně neprodáte ani lístek na fotbal. Není možné, aby náklady na omezení šíření epidemie nesl jenom někdo.“

Budete chtít v této věci i ve spolupráci s Národní sportovní agenturou se státem jednat?

„Ano, už jsem s šéfem NSA domluvený na schůzce, nemůžeme tu čekat na novou vládu, jednat musíme hned. Kontaktovat chceme i ministerstvo průmyslu, se kterým jsme o podobné situaci jednali už na konci roku 2020. Takže věřím, že se k těmto už nastaveným mechanismům můžeme co nejrychleji vrátit.“