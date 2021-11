iSport podcast: Rozhodčí za Příhody? Posun, kluby ale reagují přehnaně

Jedním z témat iSport podcastu je i ohlédnutí za dosavadním fungováním Komise rozhodčích FAČR pod vedením Radka Příhody. Jak si možná nejsledovanější fotbalový orgán stojí a jak se mu daří navracet důvěru v sudí v českém fotbale? Proč kluby reagují na chyby velmi agresivně a co se bude s rozhodčími v Česku dít dál?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek a zástupce šéfredaktora Ondřej Škvor. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích i YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč byl Pelta odsouzen a jaká byla v případu role státu?

14:58 Může být ještě Peltovo odvolání úspěšné?

22:54 Proč Křetínský kupuje West Ham a co to může znamenat pro Spartu?

33:12 Komise za Příhody? Za chybami nestojí vyšší moc, kluby reagují přehnaně, Fousek by ji měl podpořit