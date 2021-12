10 hráčů Sigmy, jimž končí smlouva: mazáci z obrany i González. Co dál?

Deset. Hned tolik hráčů z uzšího kádru Sigmy má podle informací deníku Sport smlouvu pouze do června 2022, většina z nich bojuje o prodloužení kontraktu každý zápas. Na Hané se totiž chystají personální změny. Koho by si měl klub nechat a jak vidí situaci bývalý olomoucký záložník David Kobylík?

Martin Hála (křídlo, 29 let) Názor Sportu

Minulou zimu si dělal naděje na přestup do zahraničí, zejména do Polska. Skoro se v Olomouci loučil, nakonec na Hané překvapivě prodloužil kontrakt o rok. Se současnými čísly bude mít Hála určitě více zájemců, třeba právě z Ekstraklasy. Před třicítkou přichází zřejmě poslední čas na fajnové angažmá, Ladislav Minář nicméně prohlásil, že má zájem ho udržet. Očima Davida Kobylíka

„Mám pocit, že je spokojený, vyhovuje mu český rybníček. Je to jediné křídlo Sigmy, které umí udělat náběh mezi stopera a beka. Ostatní končí u rohového praporku.“ Celkem Martin Hála V aktuální sezoně 140 Zápasy 14 14 Góly 6 6 Asistence 1 Průměrná známka Sportu: 5,79 Hodnota podle Transfermarktu: 12 milionů korun Olomouc - Baník: Hála po signálu z rohu uklidil míč k tyči, 1:0!

Pablo González (střední záložník, 28 let) Názor Sportu

Sigma mu deset tisíc eur měsíčně na základní odměně nedá. Přijde rozchod. Otázkou je, zda to bude v zimě, což by Hanáci preferovali, aby za něj dostali aspoň něco, nebo až po vypršení v létě. Tak či tak půjde o ztrátu, Olomouc za něj totiž Dukle před dvěma lety zaplatila čtyři „mega“. Šance se otevře před Patrikem Slaměnou. Či před Filipem Blechou z Vlašimi? Očima Davida Kobylíka

„Spolu s Daňkem je to jediný konstruktivní záložník. Mají nečekaná řešení, ostatní jsou v ofenzivě čitelní. Ale nemyslím si, že je to taková hvězda, jak si myslí on sám.“ Celkem Pablo González V aktuální sezoně 80 Zápasy 14 12 Góly 4 5 Asistence 1 Průměrná známka Sportu: 5,21 Hodnota podle Transfermarktu: 15 milionů korun Olomouc - Karviná: González mazácky proměnil penaltu, 2:0

Roman Hubník (stoper, 37 let) Názor Sportu

Dva otazníky: zdraví a chuť pokračovat v kariéře. Pokud bude Hubník fyzicky i mentálně připraven, dá se předpokládat, že jej Sigma ještě bude chtít o rok prodloužit. S tím dodatkem, že zkušený obránce už třeba nebude patřit mezi nepostradatelné a ještě víc se zapojí do výchovy mladých. Víc mu již sedí systém se třemi stopery, kdy je uprostřed, než klasická dvojka. Očima Davida Kobylíka

„Hubňa už nemá výkonnost jako dřív v Plzni, je to vzhledem k věku logické. Ale furt je extrémně platný. Entuziasmem a vítězným duchem může mladé posouvat dál.“ Celkem Roman Hubník V aktuální sezoně 296 Zápasy 7 12 Góly 0 7 Asistence 0 Průměrná známka Sportu: 4,5 Hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů korun

Vít Beneš (stoper, 33 let) Názor Sportu

Zní to drsně, ale vypadá to, že buď se na Andrově stadionu prodlouží on, nebo Hubník. Jeden, či druhý. Šance, že se nový kontrakt bude týkat obou, je mizivá. Perspektiva a ekonomika hraje proti nim. Mohl by to změnit jedině odchod Václava Jemelky či Florenta Poulola. Beneše již limituje zdraví a rychlost, navíc je v záloze ještě Jan Štěrba, který se vrátí ze Zbrojovky. Očima Davida Kobylíka

„Každý trenér potřebuje aspoň čtyři stopery, což je Benešova naděje. Ale já už bych se asi rozloučil. Hlavně z důvodu, že oproti začátku v Sigmě bývá často zraněný.“ Celkem Vít Beneš V aktuální sezoně 267 Zápasy 10 18 Góly 0 7 Asistence 0 Průměrná známka Sportu: 4,88 Hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů korun

Radim Breite (střední záložník, 32 let) Názor Sportu

V kádru tichošlápků se expresivní mentalitou vyjímá. Šéfuje, bojuje, nadává rozhodčím. Záložník, za kterého Olomouc dala čtyři miliony a udělala z něj jednoho z nejlépe placených borců, nicméně rozdílový není. Dva góly za 65 duelů jsou málo, zvlášť když nosívá pásku a brzy se prý stane kapitánem nastálo. Prodlouží a kariéru na Hané už dost možná dohraje. Očima Davida Kobylíka

„Breiteho bych prodloužil, ale už tak vysokou smlouvu určitě nijak nešponoval. Výkonnost už mu neporoste, takže podmínky by měly být v rozumných mantinelech.“ Celkem Radim Breite V aktuální sezoně 191 Zápasy 15 13 Góly 1 7 Asistence 0 Průměrná známka Sportu: 5,0 Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun Olomouc - Hradec Králové: Zahradníček skvěle prostrčil míč na Breiteho, 2:0!

Tomáš Zahradníček (křídlo, 28 let) Názor Sportu

Je jasné, že Zahradníčkův stav se Sigmou je přechozený. Člen silného ročníku 1993 měl být někde jinde. Dynamickému univerzálovi by změna adresy velmi prospěla. I psychicky. Potřebuje se nakopnout jinde, ví to. Otevřel by se tím i prostor pro odchovance: Jakuba Matouška, Radka Látala, Jáchyma Šípa, Filipa Uriču, Matěje Hadaše... Nebo pro návrat Šimona Falty? Očima Davida Kobylíka

„Zahradníček potřebuje odejít, připomíná mi Faltu. Jeho kariéra už půjde zřejmě jen dolů. Nejsem vůbec přesvědčený o tom, že v jiném klubu zopakuje své dřívější výkony.“ Celkem Tomáš Zahradníček V aktuální sezoně 148 Zápasy 14 8 Góly 0 20 Asistence 5 Průměrná známka Sportu: 5,08 Hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů korun

Lukáš Greššák (defenzivní záložník, 32 let) Názor Sportu

Radí mladším, v kolektivu je oblíbený. Zdravotně už to však z Greššákovy strany není ono, Slovák tři čtvrtě roku marodil, vrátil se až nedávno. Na jeho postu pomalu přichází čas pro o deset let mladšího a levnějšího Jiřího Spáčila, oporu třetiligového béčka. Paradox? Greššák má pořád větší přínos než Jan Sedlák, letní posila ze Zbrojovky. Dokáže i zalepit díru na stoperu. Očima Davida Kobylíka

„Je to jednoduché: mezi ním a Spáčilem nevidím výrazný rozdíl, tudíž bych přemýšlel ekonomicky. Ale třeba ho v uvozovkách zachrání, že umí zahrát i stopera.“ Celkem Lukáš Greššák V aktuální sezoně 40 Zápasy 2 1 Góly 0 2 Asistence 0 Průměrná známka Sportu: 5,0 Hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů korun

Michal Vepřek (levý obránce, 36 let) Názor Sportu

Vedení před něj na jaře postavilo jasnou nabídku: o rok prodloužíme, ale budeš akceptovat roli levého obránce číslo dva. Jedničkou je perspektivní Ondřej Zmrzlý. Vepřek je legendou klubu, to mu už nikdo nevezme. Odvedl skvělé služby. Pod smlouvou má však Sigma třeba mladšího Jiřího Slámu. Ledaže by se z beka stal definitivně stoper, kde spolehlivě zaskakuje. Očima Davida Kobylíka

„Je to legenda Sigmy. Mám-li však být upřímný, poděkoval bych mu, předal kytku a rozloučil se. Už na jaře neměl dostat novou roční smlouvu, zabírá místo mladším.“ Celkem Michal Vepřek V aktuální sezoně 243 Zápasy 7 4 Góly 1 20 Asistence 0 Průměrná známka Sportu: 5,5 Hodnota podle Transfermarktu: 4 miliony korun Olomouc - Pardubice: Jednoduchý signál Sigmy z rohu zužitkoval Vepřek, 1:0!