SESTŘIH: Bohemians - Karviná 3:0. Odpustek vyšel, pálil Köstl i Necid

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Puškáč, 24. Köstl, 81. Necid Hosté: Sestavy Domácí: P. Le Giang – M. Dostál, Köstl, Jindřišek (C), J. Kovařík (72. Bartek) – Hronek (82. V. Novák), Ljovin, Květ (82. Nový), Fulnek – Keita (72. Chramosta), Puškáč (59. Necid). Hosté: Bolek – Santos, Šindelář (C), P. Buchta – Křapka (74. Mikuš), Mangabeira (46. Stropek), Qose, Šehić (79. Jurásek) – Nešický (65. Siňavskij), Durosinmi, Čmelík (79. Svoboda). Náhradníci Domácí: Valeš, Bartek, Koubek, Novák, Nový, Necid, Chramosta Hosté: Drobek, Stropek, Svoboda, Mikuš, Jurásek, Siňavskij Karty Domácí: Květ Rozhodčí Franěk – Caletka, Pečenka Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 1000 diváků

Nejvášnivější fanoušci Bohemians vstali a prozpěvovali: „Nejlepší v Práááze!“ Podle tabulky jistě ne, Slavia se Spartou hrají o titul, ovšem pro středeční večer klidně. Vršovický tým se třígólovým vítězstvím nad Karvinou vykoupil za sobotní facku od Plzně a potvrdil, že mu partie s protivníky z aktuálně nejhorší ligové šestky vycházejí: z patnácti možných bodů proti nim uhrál deset, což může být příjemný základ pro jaro.

„Je to cenná výhra hned ze dvou důvodů: podařilo se nám odskočit Karviné a taky to byla dobrá rehabilitace za Plzeň. Něco jsme si vyříkali a hráči si uvědomili, že sobotní výkon nebyl slučitelný se jménem Bohemky. Ovšem jeden povedený zápas nám nestačí, o víkendu proti Jablonci to musíme zopakovat,“ pravil Luděk Klusáček, trenér Bohemians. „A že fanoušci po Plzni spekulovali o mém odvolání? Plně tomu rozumím, byla to pro ně rána. Tlak jsem si nepřipouštěl, protože sezona není o jednom utkání. Věřil jsem, že to proti Karviné zvládneme, což se povedlo.“

„Klokani“ vsadili na zajetou klasiku: ve všech domácích duelech, které v této sezoně vyhráli, vstřelili v první půli dva góly. Včera padly během pouhých 107 vteřin díky tandemu David Puškáč & Daniel Köstl. Nejlepší podzimní střelec „klokanů“ Puškáč pohotově dotlačil míč do sítě poté, co ho karvinský brankář Petr Bolek vyrazil před sebe, a stoper Köstl rázně vypálil z hranice šestnáctky.

„Dvě branky v prvním poločase? Zatím nám tohle vychází, ale ještě na to potřebujeme navázat v tom smyslu, abychom soupeři nedali šanci vrátit se do zápasu. Výkon Karviné nebyl tak špatný, jak napovídá výsledek. Měli jsme štěstí, že jsme ji nepustili ke kontaktnímu gólu,“ vykládal kouč Klusáček.

Pro jeho tým to byl večer sladkých zisků. Vyprávět by mohl třeba brankář Patrik Le Giang: ligu chytal po 73 dnech – a hned s nulou. V první půli mu po ráně karvinského útočníka Rafiu Durosinmiho pomohlo břevno a po pauze báječně vyrazil přímák Kristiho Qoseho, jenž pak smutně rozhodil rukama. „Je fajn, že Páťa udržel čisté konto, ale náš problém nejsou gólmani. Na podzim máme rezervy v defenzivní hře celého týmu, proto jsme inkasovali nejvíc branek z celé ligy,“ poznamenal Klusáček.

Deset minut před koncem se k hrdinům dne přidal žolík Tomáš Necid, jenž chytře obešel Bolka a střílel do prázdné. Podavač míčů za karvinskou brankou měl dávno zvednuté ruce ve vzduchu, tak moc si byl jistý třetím gólem. Mimochodem, Necid se v lize trefil skoro přesně po půl roce.

Karviná ve Vršovicích bez tří potrestaných opor v čele s nejlepším střelcem Michalem Papadopulosem protáhla černou sérii. Ani na šestnáctý pokus neuhrála první ligové vítězství v sezoně a od posledních Teplic ji pořád dělí jen lepší skóre. „Fotbal je o zodpovědnosti, důslednosti a disciplíně. Přesně tyhle atributy nám chyběly, navíc pod dva góly se podepsali stopeři,“ litoval trenér Bohumil Páník.

„Zmrazily nás dva slepené góly a dost paradoxní je, že pomalu nejlepší na hřišti byl osmnáctiletý dorostenec, kterého jsme nedávno vytáhli do áčka. Nejlíp napadal a nebál se,“ pochválil Páník osmnáctiletého Nigerijce Durosinmiho. „Pokud svoje predispozice zúročí, bude z něj výborný hráč do dalších zápasů a třeba i let.“ Že by přece jen nějaká naděje v mizerné situaci Karviné?

Klíčové momenty utkání

Bohemians – Karviná: Tomáš Necid navýšil vedení Bohemians již na 3:0

Bohemians – Karviná: Eduardo Santos chtěl překvapit Le Gianga střelou z dálky

Bohemians – Karviná: Šance domácích, Roman Květ míč nedokázal usměrnit

Bohemians – Karviná: Povedený Le Giangův zákrok proti přímému kopu Kristiho Qoseho

Bohemians – Karviná: Proti hlavičce Lukáše Čmelíka nemusel brankář zasahovat

Bohemians – Karviná: Puškáčova hlavička mířila vysoko nad břevno

Bohemians – Karviná: Durosinmi sám před brankářem pálil levačkou do břevna

Bohemians – Karviná: Rychlé navýšení vedení na 2:0 zařídil Daniel Köstl

Bohemians – Karviná: Dorážkou vlastní hlavičky otevřel skóre David Puškáč a Bohemka vede 1:0

Bohemians – Karviná: Nepovedená hlavička Kovaříka, stav utkání stále 0:0