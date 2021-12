Zoufalá Karviná: Je jedno, jestli jsme na sebe hodní, nebo si nadáváme

Podruhé za sebou jste nevstřelili gól, naopak jste třikrát inkasovali. Jak si vysvětlujete dva údery soupeře během dvou minut, které rozhodly zápas?

„Naší blbostí, když to řeknu slušně. Dostaneme gól – a hned soupeři darujeme další. Odrazí se to přesně tak, jak nepotřebujeme, Bolčus (brankář Petr Bolek) si na to ještě sáhne. Bohemka do té doby neměla tutovku, ale pak jsme jí věnovali dva góly. Je to zoufalství.“

Jaká je při prodlužující se sérii bez vítězství nálada v týmu?

„Těžko se to popisuje. Ani si nepamatuju, jak dlouho si říkáme, že tomu nesmíme propadat a nejít do zápasu odevzdaní. Nadáváme si, protože pořád děláme ty samé chyby. Jediné dobré bylo, že jsme teď hráli víkend – středa – víkend, ovšem ani to nám nepomohlo.“

Roste nervozita?

„Nevím, jak u koho, ale já jsem naštvaný od prvního zápasu, který jsme nezvládli. Táhne se to. Když to nejde naštváním, musí to jít jinak. Jenže ať jsme byli na sebe v kabině hodní, nebo se pomalu drželi pod krkem, stejně se nic nezměnilo.“