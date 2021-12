Klusáček po vykoupení za Plzeň: Snad gól Necida nakopne. A co odvolání?

Dvě branky během první půle jsou váš podzimní evergreen: pokaždé, když jste je doma vstřelili, vyhráli jste. Je to už osvědčená taktika?

„Zatím nám to takhle vychází, ale ještě na to potřebujeme navázat v tom smyslu, abychom soupeři nedali šanci vrátit se do zápasu. Výkon Karviné nebyl tak špatný, jak napovídá výsledek. Nebylo to tak jednoznačné.“

Co bylo kromě náskoku 2:0 po prvním poločase ještě klíčem k výhře?

„Udržet standard, hrát pozorně, nedostat zbytečný gól a počkat si na chybu soupeře. Věděli jsme, že Karviná v této sezoně ještě nevyhrála, ale příprava specifická nebyla. Zabývali jsme se spíš karvinskou hrou a vlastní psychologií.“

Kvůli tomu, že jste předtím prohráli 0:6 v Plzni?

„Věřil jsem, že to zvládneme, a ani se v zápase předchozí porážka nijak neprojevila. Taky nám pomohlo, že se hrálo už uprostřed týdne, hráčům jsem to připomněl hned při hodnocení Plzně. Něco jsme si vyříkali a kluci si uvědomili, že takový výkon jako v Plzni není slučitelný se jménem Bohemky. Ovšem nestačí nám jen jeden zápas, aby fanoušci zapomněli. Příště proti Jablonci to musí být stejné.“

Cítil jste po debaklu v Plzni tlak? Někteří fanoušci volali po vašem odvolání.

„Plně tomu rozumím, byla to pro ně rána. Tlak jsem si nepřipouštěl, protože sezona není o jednom utkání. Věřil jsem, že to proti Karviné zvládneme, což se povedlo.“

Jak se vám líbil výkon brankáře Patrika Le Gianga, jenž chytal ligu po 73 dnech – a hned s nulou?

„Je cenné, že Páťa udržel nulu, štěstí se přikloní k připraveným. Náš problém nejsou brankáři, problém je v defenzivní hře celého týmu, proto jsme inkasovali nejvíc gólů v lize. Doufám, že se to bude lepšit. A proč jsme po Plzni vyměnili gólmany? Hugo Bačkovský neměl takové štěstí, většina gólových příležitostí soupeře končila brankou.“

Bohemians – Karviná: Povedený Le Giangův zákrok proti přímému kopu Kristiho Qoseho

A co další hrdina večera, útočník Tomáš Necid? Jako žolík se v lize trefil skoro přesně po půl roce.

„Šel na plac za stavu 2:0, což je pro útočníky příznivější konstelace. Otevírá se pro ně možnost brejků a je o něco snadnější se prosadit. Tomáš na tenhle gól dlouho čekal a věřím, že ho nakopne. Celou situaci vyřešil krásně, přičemž svůj podíl mají i Levin s Chramostou.“

Jak moc povzbudivé pro vás tohle vítězství může být? Jste jedenáctí, jen dva body od desátého místa.

„Věřím, že tenhle výsledek dá hráčům víc klidu a začneme předvádět stabilnější výkony. Zatím je to jako na houpačce. Už v neděli hrajeme s Jabloncem – a jednoznačně vnímám, že doma jsme silnější. Hráči si věří, a i když teď chodí míň lidí, dokážou nám vytvořit bouřlivou kulisu. Uděláme všechno pro to, abychom to s Jabloncem znovu zvládli vítězně.“