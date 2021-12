ANKETA expertů: Dočkal a Sparta? Už jen v jiné roli. Karabec ho (ne)nahradí

1. Měla by Sparta dál pokračovat s Bořkem Dočkalem a proč? 2. Měl by Dočkala od příští sezony nahradit Adam Karabec?

Prožívá Bořek Dočkal svůj „The Last Dance“? Na konci sezony končí kapitánovi Sparty smlouva. Zda dostane nabídku na pokračování, je zatím ve hvězdách . Dávala by však další spolupráce smysl? Jaké jsou pro to důvody? A měl by případně Dočkala nahradit teprve 18letý Adam Karabec? Na to odpovídala šestice vybraných expertů v anketě iSport.cz.

Musí najít jiného 2. „Z mého pohledu jsou to rozdílné typy hráčů. Dočkal umí ovlivňovat hru, je silný při standardkách, má vidění a dokáže změnit hru. Karabec je pro mě individuální hráč s potenciálem. Pokud Sparta nepůjde cestou Dočkala, měla by pro splnění cílů hledat jiného hráče, který bude dál. Karabec je kluk, který se fotbal teprve učí.“

Václav Kotal

bývalý kouč Sparty

Slavii i Evropu nestíhá

1. „Na část mužstev české ligy je to stále nadstandard, ale proti Slavii, Plzni či Slovácku, které se blíží evropské úrovni, už to není. Problém je i co se týká mezinárodních zápasů. Viděli jsme to v zápase na Rangers - jestliže nejsou všichni hráči na úrovni evropské rychlosti, je to problém. Mezinárodní úroveň je o level výš než naše liga, ale to není jen Bořkův případ.“

Má všechny předoklady

2. „V lize určitě. Když bude mít kolem sebe vhodné spoluhráče, může být přínosem. Výborná levá noha, technika, může zahrávat standardky. Je poctivý v tréninku. Má všechny předpoklady. Zápasy proti Slavii a dalším by měl zvládat, hráči od něho nejsou kvalitativně tolik odskočení. Ale co se týká pohárů, to ukáže až praxe. Musí s nimi být konfrontován.“