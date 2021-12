Le Giang a jeho unikátní přístup: Úkaz z Ďolíčku pomáhá krok za krokem

Život je otázkou volby. Můžete rychle vystřelit (a stejně rychle spadnout), nebo jít krok za krokem. Patrik Le Giang si vybral druhou možnost – a ze slovenského Fiľakova vyrazil do světa. Ještě nedávno chytal druhou ligu, teď je doma v Bohemians. Hodně vidět je i mimo fotbal, jeho nadační fond Step by Step Foundation pomáhá od Česka po Indonésii. Nedávno si toho všimla i organizace FIFPro, od které slovenský sympaťák dostal prestižní cenu za pozitivní vliv na společnost.

Zvedl telefon, pozdravil a chvíli poslouchal. Nevěřil, že by měl převzít stejnou trofej jako Marcus Rashford, hvězda Manchesteru United. „Můžete mi to zopakovat?“ požádal Patrik Le Giang, brankář vršovických Bohemians. Když to uslyšel podruhé, roztřásla se mu brada a dojetím se rozplakal.

Před dvěma týdny sedl na letadlo do Paříže a užil si vyhlášení Merit Award 2021. „Až tam mi všechno došlo,“ říká Le Giang, jeden z nejneobyčejnějších fotbalistů české FORTUNA:LIGY.

Jeho život není jen o trénincích a zápasech, nezapadá do klišovité šablony typického fotbalisty. Sport je pro něj prostředek k tomu, aby mohl zlepšovat životy ostatních: „Uvědomuju si, jakou mám kliku, že můžu dělat to, co jsem si jako kluk vysnil. Je to privilegium, každý takové štěstí nemá.“

Sám o sobě říká, že nemá typickou česko-slovenskou povahu. „Když očekáváte špatné věci, stanou se vám. Jako kdybyste si to přivolali. Já tvrdím, že život je plný zázraků, které se dějí každý den,“ líčí chlapík se slovenskými a vietnamskými kořeny. Úsměv mu z tváře skoro nemizí a čtyřiadvacet hodin denně myslí pozitivně. Třeba když si předloni na dovolené zlomil klíční kost, opakoval: „Stejně to byly moje nejkrásnější prázdniny.“

Do životní filozofie přesně zapadá i pomoc druhým. S nejlepším kamarádem, kondičním a silovým trenérem Matejem Halajem, založil neziskovou organizaci Step by Step Foundation. A její vliv roste a sahá dál – a právě za to dostal zmíněnou cenu od FIFPro, mezinárodní organizace zastupující 65 tisíc fotbalistů a fotbalistek.

„Upřímně, nepřekvapilo mě to. Patrik byl jako člověk jinde už před lety, když jsme se potkali v Karviné. Chodil trénovat s žáčky, vždycky byl vstřícný a pokorný. Pro kouče ideální typ hráče,“ vzpomíná trenér Jozef Weber, jenž dal Le Giangovi v říjnu 2017 první ligovou šanci. Mimochodem, gólmanovi s iniciály PLG tenkrát bylo pětadvacet. „Od Patrika to není póza, on pomocí ostatním žije a dělá fotbalu báječnou reklamu. I u lidí, kteří náš sport běžně nesledují.“

Deset tisíc dolarů

Nebyl by to on, kdyby začal pomáhat jinde než v rodném Fiľakovu, desetitisícovém městě na jižním Slovensku nedaleko hranic s Maďarskem. Na kopci nad Fiľakovem vyčnívá zachovalá zřícenina středověkého hradu a v jedné z místních škol malý Patrik Le Giang začínal s fotbalem.

Dnes se v té samé škole hraje turnaj pojmenovaný po slavném absolventovi, jenž tam nedávno přivezl sadu značkových dresů a pravidelně s fiľakovskými dětmi beseduje. „Život není jen o fotbale. Rád bych, aby z dětí vyrostli noví lídři, po kterých na světě něco zůstane,“ vysvětluje. Hitem se staly i náramky se sloganem Step by Step, o které byl tak velký zájem, že se Le Giang s parťákem Halajem rozhodli: budeme je prodávat a výtěžek pošleme na dobrou věc.

„Na nic netlačíme, všechno jde tak nějak přirozeně. Před pár lety jsme zasadili do země semínka, která dneska rostou a kvetou. A doufám, že nezůstane jen u nich,“ věří Le Giang. S Halajem už na to nejsou sami, krok za krokem teď s jejich neziskovkou jdou i tři dámy.

Kromě Slovenska se soustředí třeba na Indonésii, kde peníze od Step by Step Foundation pomáhají rekonstruovat místní školy. „Spolupracujeme s indonéskou neziskovkou Enjoy Life, jejímž zakladatelem je můj kamarád ze Žiliny. Překopal svůj život, začal žít v Indonésii a čistit to tam od plastů a dalšího odpadu z oceánu,“ vypráví Le Giang. „Děti tam běhají bosé, ale když přišly do nové školy, v očích měly štěstí. Těžko si to představit u nás, protože máme všechno na dosah a spousta věcí je pro nás samozřejmá.“

A ještě jedna specialita nadace: pomoc onkologicky nemocným dětem. „Zrovna teď dáváme dohromady sbírku pro čtyřletou Martinku, která potřebuje odletět na terapii kmenovými buňkami do Mexika. Zbývá nám ještě pět tisíc eur,“ popisuje. „Martinka a její maminka prožívají hodně silný příběh. Doktoři říkali, ať paní radši ani neporodí, že se holčičce budou všichni smát, ale všechno je jinak. Martinka po první aplikaci kmenových buněk chodí po vlastních: sice s ortézami, ale chodí. I tohle mi ukazuje, že naše snažení má smysl.“

Na transparentní účet Step by Step Foundation věnoval i 10 tisíc dolarů, které dostal k ceně od FIFPro. „Vlastně se toho tolik pro mě nezměnilo, akorát se o mě trochu víc mluví,“ usměje se. „Když jsem dělal jeden televizní rozhovor, moderátor se mi přiznal, že o naší nadaci do té doby nic nevěděl. Já říkal: ‚Nevadí. Hlavně že o ní vědí ti, pro které to děláme.‘“

Ještě víc zodpovědnosti

Nepřekvapí, že i ve fotbale jde krok za krokem. Ještě jako teenager se dostal do Žiliny, která tenkrát vládla slovenskému fotbalu, ale neprosadil se. Vyrazil do Česka a přes druholigové adresy Vlašim a Prostějov se prokousal mezi elitu: k sedmnácti ligovým partiím za Karvinou přidal dalších sedmačtyřicet za necelé tři sezony v Bohemians, což je zatím nejdelší česká štace. Ještě jich pár může přidat, je mu devětadvacet.

„Na Bohemce jsem nikdy neslyšel: ‚Na věci okolo se vykašli, tvoje práce je fotbal.‘ Naopak, klub se zapojil do jedné naší charitativní akce. Všechno do sebe hezky zapadá,“ spokojeně poznamená.

Nevšední je i jídelníček. Jí jen dvakrát nebo třikrát denně, třeba ráno mu stačí káva s máslem. „Jsem takhle spokojený, jen poslouchám svoje tělo. Jsem plný energie a ani s imunitou nemám v tomhle složitém období problém,“ vykládá Le Giang.

„Páťa je originál, někde v baru ho jen tak nepotkáte. Stará se o svůj rozvoj a neustále na sobě maká. Jsme na něj pyšní, náš klub je ve světě zase o něco známější,“ poví univerzál David Bartek, jenž skoro celou kariéru hraje v Bohemians a patří k lídrům týmu. „Dokud nedostal cenu od FIFPro, o jeho nadaci jsme v kabině skoro nevěděli. Nechlubí se, přitom má za sebou obrovské výsledky. Kdyby takových lidí bylo víc, na světě by hned bylo líp. Zvlášť v dnešní bláznivé době.“

Skleněnou trofej z Paříže bude mít Le Giang doma pořád na očích. Jako připomínku všeho, co už jeho nadace dokázala, i toho, co má ještě před sebou. „Tahle cena je daň, kterou budu platit rád. Je skvělé, že díky ní můžeme oslovit ještě větší množství lidí. Máme větší zodpovědnost, ale i drajv do další práce,“ řekne Le Giang. „Čím víc životů dokážeme zlepšit, tím líp.“

Patrik Le Giang v Paříži

PATRIK LE GIANG

Narozen: 8. září 1992 v Lučenci/Slovensko (29 let)

Výška/váha: 186 cm/85 kg

Post: brankář

Klub: Bohemians 1905

Kariéra: Žilina/Slovensko (2010–2016), Michalovce/Slovensko (hostování, 2011–2012), Vlašim (2016–2019), Karviná (hostování, 2017–2018), Prostějov (hostování, 2019), Bohemians 1905 (od 2019)

Bilance ve F:L: 64 zápasů/23 čistých kont

Úspěchy: držitel ceny FIFPro Merit Award 2021 za pozitivní vliv na společnost

300208786/0300

Transparentní účet nadačního fondu Step by Step Foundation