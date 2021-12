Čas na revanš? Petržela a spol. vyrukují na Plzeň, mají extra motivaci

Jedno je jasné, Slovácko to proti Plzni napálí od první minuty. A chce vydržet až do poslední, ne jako minulý týden v Českých Budějovicích. Navíc má v sobě další silnou motivaci, vrátit Viktorii srpnovou porážku 1:2. A ideálně navázat na loňský domácí triumf 4:0. „Krásný zápas. Mám to pořád v živé paměti,“ přiznal záložník Milan Petržela, bývalé eso nedělního soka.

Když už Slovácko v sezoně ztratí body, tak hloupě či smolně. „Předtím to byly hlavně chyby rozhodčích, teď jsme si to způsobili sami,“ vrátil se levý bek Jan Kalabiška k porážce na jihu Čech, kde s parťáky ztratili proti deseti vedení 2:0 a prohráli 2:3.

Něco takového by se s Plzní nemělo opakovat. Borci budou po drsném direktu naprosto koncentrovaní, odhodlaní napravit zbytečné škody. Body, které ztratili, chtějí nazpět. V souboji s dalším členem elitního kvarteta FORTUNA:LIGY by extra potěšily. Takže už žádný kolaps v závěru? „Je možný, že se to může stát zase. Je to kulatý. Trenér nám říkal, že už jsme pár zápasů ke konci vypustili. Tak doufám, že už nás to nepotká,“ věřil Kalabiška.

Po vzájemném souboji ve třetím kole v sobě nosil tým křivdu. Slovácko nehrálo dobře, přesto drželo v Plzni vedení 1:0 po Jurečkově trefě. Jenže těsně před půlí byl po faulu zdviženou nohou na Adriela Ba Louu docela přísně vyloučen vyloučen stoper Stanislav Hofmann a hosté po přestávce o náskok přišli. Vítězný gól vstřelil v 83. minutě Jhon Mosquera.

Teď přichází šance na revanš. „Na každého platí to stejné. Naše agresivita, dostupování. I když Plzeň bude po výhře 6:0 s Bohemkou nahoře, my se budeme snažit předvést skvělý výkon a zopakovat poslední domácí utkání se Spartou. Doufám, že diváci, kteří přijdou, nás budou povzbuzovat, ať to máme na hřišti co nejlepší. Ať se nám co nejlíp běhá a hraje,“ přál si ofenzivní halv Michal Kohút.

Na speciální duel se těší také záložník Milan Petržela, dlouholetá opora Viktorie. Moc dobře ví, že ho čeká na pravé lajně náročná šichta. Přímo proti sobě bude mít nejspíš duo Mosquera, Jan Sýkora. „Oba jsou nepříjemní. Podobné typy jako já. Bude těžké se přes ně prosazovat,“ odtušil veterán v domácí sestavě. Ten opět o kousek posune rekord v počtu zápasů v české nejvyšší soutěži.

Bude u toho spousta jeho starých známých z tábora rivala. V čele s koučem Michalem Bílkem, který čiperného středopolaře cepoval v reprezentaci. Mimo jiné na EURO 2012, po němž Petržela zamířil na své jediné zahraniční angažmá do Augsburgu.

„Michal Bílek je dobrý trenér, dokáže připravit mančaft na soupeře. Má trošku jiný humor. Kdo ho nepochopí, ten ho možná moc nemusí,“ pousmál se. „Mně jako trenér vyhovoval. Každému dokázal vysvětlit, co si od něj představuje. Je výborný stratég a dokáže tým dobře namotivovat,“ pochválil Svědíkův protějšek.

V Uherském Hradišti si v týdnu zhodnotili sobotní průšvih v Českých Budějovicích a připomněli si, jak zválcovali Viktorii loni v prosinci. „V kabině jsme vzpomínali, že by nebylo špatné to zopakovat, ale každé utkání je jiné. Paradoxně i v minulém roce si před cestou k nám zastříleli. Tehdy doma porazili Teplice 7:0, teď vyhráli nad Bohemkou 6:0,“ poukázal Petržela. Znamení?