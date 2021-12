Jarolím: Obrana byla tragická, nemůžeme tam stát jako suchý strom

Co se to s vaším týmem v úvodu dělo?

„Vstup do zápasu? Katastrofa. Vzadu jsme byli děraví jako cedník. To, co jsme soupeři dovolili, je pro mě nepochopitelné. Nevím, co by se muselo stát, aby soupeř takový luxusní náskok ztratil, i když s výsledkem se ještě dalo něco udělat. Se situacemi, které jsme si vytvořili, jsme nakládali lehkovážně, měli jsme jich dost, a to už v prvním poločase. Ve druhé půli jsme tlačili, šance jsme si nějaké vytvořili, podařilo se nám vstřelit jen dvě branky. Ale výsledek se rodil na začátku, v 18. minutě jsme prohrávali 0:3 a naše obrana působila tragicky.“

Máte nějaké vysvětlení?

„Ne. Nerozumím tomu. Kdyby tam byli hráči, kteří nemají žádné zkušenosti... Ale o těch našich se to říct nedá, ti už za sebou něco mají. Třeba při gólu Chytila na 2:0 nebyl v dobrém postavení Honza Šeda, to nebyla kdovíjaká střela, navíc hráč byl pod tlakem. Kdyby stál (Šeda) níž, jsem přesvědčený o tom, že to musel chytit.“

Budete přemýšlet o řezu v obraně? Nebylo to poprvé doma, kdy jste hodně inkasovali.

„Je to tak. Někdy to souvisí i se součinností ostatních hráčů zepředu, ale tohle byly situace, které jsme měli řešit podstatně líp, ne tam být jako suchý strom. Třeba při jedné situaci jsme se nechali hodně naivně obehrát.“

Pardubice podržel brankář Jiří Letáček. Co jste říkal na jeho výkon?

„Měl jsem dost práce, abych sledoval naše hráče. Ale jo, od toho gólman na hřišti je, aby něco chytil. Asi je podržel, ale bylo to i naší zásluhou.“

Nedohrál Václav Kadlec. Bylo to ze zdravotních důvodů, že?

„Ano. Řekl si sám, že půjde dolů. Byl tam nějaký problém.“