Frýdek v Liberci ožil. Fotbal ti tvrdou práci vrátí, ujišťoval ho otec

Ta situace se v posledních dvou zápasech Liberce opakovala. Christian Frýdek převzal míč a precizní přihrávkou poslal do brejku Ľubomíra Tuptu. Jenže zatímco na Spartě slovenský útočník tváří v tvář gólmanovi neuspěl, v sobotu proti Hradci Králové už s přehledem skóroval.

„Doufal jsem, že to Ľubo promění. Byla to krásná akce od založení, za takové jsem jako trenér vždycky rád,“ usmíval se spokojeně kouč Slovanu Luboš Kozel.

Frýdek patří mezi last-minute posily, které do Liberce přišly po příšerném vstupu do sezony, stejně jako třeba Tupta a posléze i Júsuf, Christ Tiéhi či Dominik Plechatý. A příliš se od něj nečekalo. O to příjemnějším překvapením jeho dosavadní výkony v modrém dresu jsou.

„Zatím je to skvělé, úplně úžasné. Mám z toho obrovskou radost,“ jásá hráčův agent David Nehoda. „Zvlášť po tom, čím si Kikin prošel,“ zmiňuje přezdívku, která se s jeho klientem táhne odjakživa.

Christian Frýdek je mladším synem bývalého reprezentanta Martina Frýdka staršího a bratrem Martina Frýdka mladšího.

Díky svému nespornému talentu debutoval už v šestnácti v áčku Sparty, ale pak jeho kariéra začala brzdit. Až se málem zastavila úplně. Postupně hostoval ve Vlašimi, Táborsku a Hradci Králové, ale všude to bylo střídavě oblačno.

„Nenesl to úplně lehce,“ přiznává Nehoda. „Jako dorostenec byl v top 50 evropských talentů, ale pak to na něj dolehlo zdravotně a ani hostování nebyla vždy to pravé ořechové.“

Otec je při vzpomínkách na dlouhé období, v němž převažovala negativa nad pozitivy, ještě konkrétnější. A přísnější.

„Kromě zdraví měl problém i s tím, že zahrál jeden zápas opravdu velice dobře a pak tři špatně. Přitom by to mělo být obráceně,“ říká jasně Frýdek senior. „Ale viděl jsem, co pro to dělá, že jede na 120 procent, chodí si přidávat, čtyřikrát měsíčně jezdí za fyzioterapeutem a kondičním trenérem do Budějovic. Uklidňoval jsem ho, že mu to fotbal vrátí.“

Klíčové rozhodnutí padlo letos v létě. Už žádné další hostování, Christian Frýdek opustil Spartu nadobro. Přestoupil do Liberce, stejně jako kdysi jeho starší sourozenec.

„Jsem rád, že s tím Tomáš Rosický souhlasil. Kluk teď konečně ví, že někam patří. Osamostatní se a dospěje,“ jmenuje Frýdek starší všechny benefity tohoto kroku.

„Už jsme prostě chtěli změnit klub a po dohodě se Spartou najít možnost, kde se bude jeho talent rozvíjet. Naštěstí se nám to ve spolupráci s Libercem podařilo,“ doplňuje Nehoda.

Na stadionu U Nisy se tak opět vzývá jméno Frýdek. Christian (171 centimetrů, 64 kilogramů) je přitom zcela jiný typ fotbalisty než jeho starší bratr, který hraje za švýcarský Luzern. Celej táta, nabízí se říct.

„To by možná poznal i ten, kdo nerozumí fotbalu,“ souhlasí s úsměvem bývalý internacionál. „Marťa je blázen, na beku vleze do všeho, je tvrdej, důraznej. Kikin má vidění a přihrávku, co jsem měl já, taky jsem hrál takové kolmice. Ale na rozdíl ode mě chce taky dávat góly, má v sobě i něco ze Sigiho,“ připomíná své fotbalové dvojče Horsta Siegla.

Zatím jsou z toho dva góly plus dvě asistence za 604 odehraných minut, což je velmi slušná bilance.

CHRISTIAN FRÝDEK VE F:L 2021/22 11 startů 604 odehraných minut 2 góly 2 asistence 11 přihrávek do gólové šance 20 driblinků Zdroj: fortunaliga.cz

Sparta - Liberec: Frýdek v úniku nádherně přehodil Holce a srovnal na 1:1!