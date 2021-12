iSport podcast: Co Klusáček+Brabec? A hne se rekonstrukce Ďolíčku?

V novém iSport podcastu se podíváme i do Ďolíčku, který už v poslední době zažívá menší facelift. Je to znamení počínající rekonstrukce stadionu? Jak funguje i jak může vypadat budoucnost spolupráce trenérského tandemu Luďka Klusáčka s Erichem Brabcem? V jakém stavu se momentálně klub nachází a s čím doposud v ročníku bojoval?

O tom všem v novém iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport Vojtěch Man a Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč jsou Teplice kandidátem na sestup a co Jarošíkova prohlášení o síle kádru?

14:41 Kvůli čemu zažívají Teplice úpadek a je z regresu cesta ven?

23:39 Prodej Slavie? Stopa vede jinam než do Kataru, ale Číňané zatím zůstávají

34:43 Jaké jsou letošní možnosti Bohemians a je kádr za zenitem? Co jsou problémy Klokanů?

50:03 Jak funguje tandem Klusáček+Brabec a co rekonstrukce Ďolíčku?

