Pelta dostal za sudí pokutu 100 tisíc. Co výstup olomouckého Mináře?

V Minářovi se v tu chvíli sečetly všechny (domnělé) křivdy, především ona Masopustova ruka, po níž padl rozdílový gól. A tak si vyšlápl, kam nesmí, tedy na hřiště. Přitom vypadal docela divoce. Až tak, ho vlastní lidé z klubu museli vzít z obou stran a odcouvat s ním mezi střídačky.

Olomouc - Slavia: Trefil se Kuchta, gólu ale předcházela sporná Masopustova přihrávka ramenem, 0:1

Situace se pochopitelně objevila v zápise. Stroze, takto: „90+4´ vykázání sportovního ředitele domácího družstva Ladislava Mináře z prostoru hřiště za neoprávněný vstup na hrací plochu.“

Pozdější žádost Sportu o podrobnější vyjádření už olomoucký funkcionář odmítl. „Nezlobte se, teď už nemá cenu se k tomu vracet. Třeba někdy v budoucnu,“ sdělil pouze.

Nic z toho však nezabrání disciplinární komisi, aby s ním ve čtvrtek zahájila řízení. „Určitě se tím budeme zabývat,“ potvrzuje její předseda Richard Baček. Konkrétnější být příliš nechtěl, protože ještě nečetl zápis technického delegáta LFA, který se incidentem zabývá. „Především z něj budu vycházet.“

Až si zprávu přečte, bude lépe vědět, zda vůbec a ke kterému paragrafu disciplinárního řádu se přikloní.

Když Miroslav Pelta v srpnovém třetím kole utkání Jablonec–Bohemians (2:2) o poločase zaskočil do kabiny rozhodčích, aby se jim omluvil za dosavadní chování trenéra Petra Rady, dostal za to jeho klub pokutu 100 tisíc korun za Porušení povinností pořádajícího klubu. To je paragraf 65, což se může týkat i Mináře. Lépe řečeno tedy Olomouc, protože v tomto případě je trestán výhradně klub za to, že nezajistil, aby neoprávněné osoby nechodily, kam nemají. Sankce může teoreticky vystoupat až na pět milionů, ale to ani vzdáleně nebude tento případ.

„Pokud tam osoba nemá co dělat, je tu vážné podezření, že mohlo dojít k pochybění ze strany pořádající klubu,“ potvrzuje Baček, že tento paragraf je ve hře.

Jsou tam však ještě dva další.

Hned sousední paragraf 66 s názvem Nesportovní chování fanoušků a jiných osob. V něm se řeší „nevhodné chování vůči delegované osobě“, v tomto případě vůči rozhodčímu, a na základě odstavce 4 umožňuje trestat přímo fyzické osoby. Možný postih? Od důtky až po roční distanc, pokuta do 50 tisíc korun.

A nakonec tu je ještě paragraf 45: Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám. Ten umožňuje trestat zákazem činnosti na dva až šest týdnů a pokutou rovněž do 50 tisíc korun.

Paragrafy se dají i kombinovat. S trestem tedy může odejít klub i Ladislav Minář.