Kouč, co zažil 22 kol bez výhry: Páník umí nesplnitelné, Karviné věřím

Ve Slovácku jste v sezoně 2006/07 měli 22 zápasů bez výhry, dokážete se vžít do pocitů Karviné?

„Jednoznačně. Rozdíl je ale v tom, že my tehdy neřešili kvalitu výkonů, jako spíš existenci klubu. Slovácko procházelo velice těžkým obdobím, vůbec nebyly peníze, hráli jsme s kádrem dvacetiletých jedenadvacetiletých kluků. Bylo to trošku jiné.“

Překvapilo vás, že Karviná tak dlouho čeká na první vítězství?

„Určitě. Tohle už vyžaduje, když to řeknu nadneseně, určitou dovednost. Když do toho mužstvo spadne, tak se i velice kvalitním fotbalistům velmi těžko vybředává. Už je to o hlavě. Máte za sebou několik smolných porážek, naposledy třeba se Spartou (1:2). Zápas se vyvíjí dobře a pak se stane něco, co utkání negativně ovlivní. Viz nešťastný gól Petra Bolka.“

Karviná - Sparta: Bolkova šílená hrubice a Pulkrabův gól zadarmo, 0:1

Co se dá v takové chvíli dělat, jak reagovat?

„Záleží na struktuře týmu. Já to měl ve Slovácku v určitém smyslu jednodušší než Bob Páník. My měli skutečně mladé hráče, v lize začínali Ondra Kúdela, Kuba Mareš a další. Pro ně byl každý ligový zápas svátek. Přes všechny porážky nebylo až tak těžké je motivovat do dalších utkání. Navíc v klubu nebyl až tak velký tlak. Když jsem po sedmnácti kolech z pozice asistenta Jirky Plíška přebíral mužstvo, měli jsme snad pět bodů. Už tam bylo lehké smíření se sestupem. Spíš šlo o to, zachránit klub, aby nezmizel z fotbalové mapy.“

V Karviné je to jiné?

„Má spoustu vynikajících hráčů, kteří se umí s těžkou situací vyrovnávat. Zrovna brankář Petr Bolek je nesmírně silný. Znám ho osobně, pracoval jsem s ním. Stejně tak Michal Papadopulos. Navíc mají jednoho z nejlepších trenérů. Bob Páník už dokázal, že mission impossible umí zvládnout. Když přebíral Baník, všichni nad tím kroutili hlavou. Říkali, proč to dělá, když je odsouzený k sestupu. A jemu se povedlo tým z nemožné situace zachránit. Má nepřeberné zkušenosti.“

V čem je Páníkova síla? Třeba i v jeho klidu a rozvaze?

„Přesně, prošel si spoustou situací. Trénoval třeba v Poznani, kde jsou velice specifičtí fanoušci. Jsou na vás schopni vyběhnout s baseballovými pálkami, když se nedaří. On si tohle zažil, jen tak ho něco nerozhází. Kdo Boba zná, ví, že je silný člověk. Na hráče dokáže přenést víru a klid.“

Může mu pomoct i zkušenost z Brazílie? V Karviné je Brazilců poměrně hodně.

„Zná mentalitu těchto kluků, ví, jak přemýšlejí. Zrovna u nich si ale nejsem jistý, taky je trošku znám. Brazilci většinou úplně nevnímají situaci tak zásadně jako domácí. Jednak mají jazykovou bariéru, nesledují denní tisk, internet. A na brazilském webu se o Karviné asi nepíše. Může jim to být svým způsobem jedno a to na ostatní může působit negativně. Parta je klíčová. Musí být semknutá, podržet se. Protože tohle se dá zlomit a rozbít jen bojovností a silnou mentalitou.“

Bude třeba brankář Bolek schopný udržet psychiku i po kiksu, jaký předvedl proti Spartě?

„Jak ho znám, bude ho to ještě víc motivovat. Když se podíváte na kvalitu i hru Karviné, tak to není o tom, že by nestíhala. Spíš hraje dobře a pod tlakem někdo vyrobí nepochopitelnou hrubku. Nebo se soupeř trefí fantastickou střelou z třiceti metrů. A ještě hráč, který dá za kariéru čtyři góly.“

Poražený Páník: Bolka se musíme zeptat, pak si to Sparta hlídala

Co s tím?

„Pak je to právě o partě, o celém klubu. Nakolik se funkcionáři dokážou za hráče postavit, jakou atmosféru vytvoří. My jsme se to v takových chvílích snažili spíš odlehčit. Zajdete třeba na paintball, aby hráči přišli na jiné myšlenky a malinko to z nich spadlo. I to je cesta.“

Lepší než nekonečné porady u videa?

„Nesporně, protože tam rozebíráte dokola jedny a ty samé věci. Chyba, chyba, chyba. Ty vyplývají buď z nekvality hráčů, že na soutěž nemají, což není případ Karviné. Nebo to jsou chyby z nervozity. Vedete 1:0 v 70. minutě, cítíte, že se to blíží, je to na dosah, že se to konečně povede. A v tu chvíli hráči znervózní, snaží se to dohrát za každou cenu a malinko se tam ztrácí věci, které si řeknete na taktické poradě. Hlavně neudělat chybu! V takovou chvíli je trenér na lavičce prakticky bezmocný. Může jen vybrat mentálně silné hráče. Co je na tom pikantní, vůbec to není o zkušenostech. Spíš o silné nátuře. Jasně, zkušení hráči, kteří už si lecčím prošli, se s tím vyrovnávají líp. Na druhé straně, mladí jsou uvolnění. Necítí takovou tíhu zodpovědnosti. Nepřipouští si, že to právě na nich stojí, že na ně hledí diváci a právě od nich čekají změnu.“

Ukope Karviná ligu?

„Bude to mít nesmírně těžké a složité. Ale ve hře je spousta bodů, nelámal bych nad ní hůl. Karviné bych moc přál, aby se zachránila. Řeknu i to, že Karviná má zkušený management. Luboš Vlk už má jako sportovní ředitel zkušenosti se sestupovými boji, Karviná se v nich už několikrát ocitla. I to je pro ni výhoda. Větší než pro Teplice, které nejsou moc zvyklé se v tomto prostředí pohybovat.“